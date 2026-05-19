Ο Σμότριτς ισχυρίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ετοιμάζει ένταλμα σύλληψής του
ΚΟΣΜΟΣ
Μπετζαλέλ Σμότριτς Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Ένταλμα σύλληψης

Ο Σμότριτς ισχυρίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ετοιμάζει ένταλμα σύλληψής του

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ χαρακτήρισε τα εντάλματα σύλληψης εναντίον Ισραηλινών αξιωματούχων «κήρυξη πολέμου» από την Παλαιστινιακή Αρχή

Ο Σμότριτς ισχυρίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ετοιμάζει ένταλμα σύλληψής του
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε σήμερα ότι έλαβε γνώση ότι ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης (ΔΠΔ) υπέβαλε «μυστικό» αίτημα για έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Σμότριτς δεν διευκρίνισε ποιος τον ενημέρωσε για το ένταλμα δεδομένου ότι η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων είναι εμπιστευτική. Επίσης, δεν αποκάλυψε τους λόγους που το ΔΠΔ επιδιώκει την έκδοση εντάλματος σύλληψής του.

Το γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενο την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας.



Εισαγγελείς μπορούν να υποβάλουν εμπιστευτικό αίτημα σε δικαστές, οι οποίοι καλούνται να διαπιστώσουν αν υπάρχουν εύλογοι λόγοι για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ένας ύποπτος έχει διαπράξει εγκλήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του ΔΠΔ, προκειμένου να εγκρίνουν το αίτημα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι τον ενημέρωσαν πως το Δικαστήριο «υπέβαλε μυστικό αίτημα για διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του».

Τον Νοέμβριο του 2024, το ΔΠΔ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης εις βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ, καθώς και κατά ηγετικού στελέχου της Χαμάς Ιμπραήμ Αλ-Μάσρι, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στον διετή πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023, μετά την φονική επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ.

Κλείσιμο
Ο Σμότριτς χαρακτήρισε τα εντάλματα σύλληψης εναντίον Ισραηλινών αξιωματούχων «κήρυξη πολέμου» από την Παλαιστινιακή Αρχή, απηχώντας προφανώς την οργή της ισραηλινής κυβέρνησης για αυτό που θεωρεί παλαιστινιακή υποστήριξη για την ανάληψη διεθνούς δικαστικής δράσης σχετικά τον πόλεμο στη Γάζα.

Η Βρετανία και τέσσερις άλλες χώρες επέβαλαν πέρυσι κυρώσεις κατά του Σμότριτς και ενός άλλου ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού, τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, κατηγορώντας τους ότι επανειλημμένα υποκινούν βία κατά τωνΠαλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Ο Σμότριτς έχει καλέσει για μόνιμη κατάκτηση της Λωρίδας της Γάζας και την επανεγκατάσταση εβραϊκών οικισμών στον παλαιστινιακό θύλακα, οικισμών που το Ισραήλ εγκατέλειψε το 2005.

Ο Νετανιάχου έχει απορρίψει τις θέσεις αυτές του Σμότριτς .
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης