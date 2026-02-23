Η πρόεδρος του Μεξικού απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία μετά τη στρατιωτική επιχείρηση και τη δολοφονία «Ελ Μέντσο»
Η πρόεδρος του Μεξικού απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία μετά τη στρατιωτική επιχείρηση και τη δολοφονία «Ελ Μέντσο»

Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζητά ενημέρωση και ηρεμία, την ώρα που οι βιαιοπραγίες εξαπλώνονται σε πολλές πολιτείες – Συντονισμός με κυβερνήσεις των πολιτειών

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία και ενημέρωση προς τους πολίτες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», ενός από τους πλέον καταζητούμενους άνδρες στη χώρα και στόχο με αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ. Η ανακοίνωση ήρθε καθώς ένοπλοι έχουν κλείσει δρόμους και έχουν πυρπολήσει επιχειρήσεις σε τουλάχιστον πέντε πολιτείες του Μεξικού.

Έκκληση για ηρεμία και συντονισμός

Η Σέινμπαουμ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, τόνισε ότι υπάρχει «απόλυτος συντονισμός με τις κυβερνήσεις όλων των πολιτειών» και κάλεσε τους Μεξικανούς να παραμείνουν «ενημερωμένοι και ψύχραιμοι» απέναντι στα γεγονότα που ακολούθησαν τη στρατιωτική επιχείρηση. Η πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι επίσημες πλατφόρμες του υφυπουργείου Ασφαλείας παρέχουν συνεχή ενημέρωση, ενώ στη μεγάλη πλειονότητα του εθνικού εδάφους οι δραστηριότητες εξελίσσονται με φυσιολογικό τρόπο.



Σε ανάρτηση στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Σέινμπαουμ εξέφρασε την αναγνώρισή της στις ένοπλες δυνάμεις, τη Φρουρά και το «Security Cabinet» για την εργασία τους και επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για ειρήνη, ασφάλεια, δικαιοσύνη και ευημερία.

Επεισόδια σε πολλές πολιτείες και προειδοποιήσεις

Μετά τη δημοσιοποίηση της επιχείρησης στην πολιτεία Χαλίσκο, ένοπλοι του καρτέλ απέκλεισαν δρόμους, πυρπόλησαν επιχειρήσεις και μπλόκαραν βασικούς οδικούς άξονες, με τις αναφορές να περιλαμβάνουν και άλλες κρατικές ενότητες όπως τη Μιτσοακάν, τη Γκουαναχουάτο, την Πουέμπλα και τη Σιναλόα.

Η κατάσταση οδήγησε κυβερνήτες και ξένες διπλωματικές αποστολές να προτρέπουν τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι μερικές αεροπορικές πτήσεις είχαν ανασταλεί προσωρινά λόγω της κρίσης ασφαλείας.

Στρατηγική έναντι οργανωμένου εγκλήματος και διεθνείς πιέσεις

Η στρατιωτική επιχείρηση και η εξόντωση του Οσεγκέρα έρχονται μετά από αυξανόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ προς τη μεξικανική κυβέρνηση να εντείνει την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών. Ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» θεωρείται σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα, αλλά και πιθανή αφορμή για νέες συγκρούσεις μεταξύ ανταγωνιστικών ομάδων. Η Σέινμπαουμ έχει επανειλημμένα απορρίψει οποιαδήποτε άμεση αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση της κυριαρχίας του Μεξικού.

Η πρόεδρος συνεχίζει να προωθεί την συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες ασφάλειας και να διατηρεί μια άμεση προσέγγιση στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, επιμένοντας ότι η βία πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από συνολικά σχεδιασμένες στρατηγικές ασφάλειας.
