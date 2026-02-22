Χάος στο Μεξικό μετά την εξόντωση του βαρόνου των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο»: Επιθέσεις σε αεροδρόμια, φωτιές και οδοφράγματα από το καρτέλ του, βίντεο
Ασύλληπτες εικόνες τρόμου στο Μεξικό έπειτα από επιχείρηση του στρατού, στην οποία σκοτώθηκε ένας από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες στον κόσμο, ο  Νεμέσιο Οσεγκέρα Ρούμπεν Θερβάντες

Χάος, πυροβολισμοί και έντρομοι πολίτες να τρέχουν να βρουν καταφύγιο συνθέτουν το σκηνικό, βγαλμένο σαν από κινηματογραφική ταινία, που εκτυλίσσεται σήμερα, Κυριακή, στο  Μεξικό, στο άκουσμα της είδησης ότι ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Ρούμπεν Θερβάντες, γνωστός ως «El Mencho» και ηγέτης του καρτέλ Jalisco Nueva Generación (CJNG), σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης στο κρατίδιο Χαλίσκο.

Η είδηση προκάλεσε άμεσες και βίαιες αντιδράσεις, με εκτεταμένα επεισόδια, οδοφράγματα και χάος στο διεθνές αεροδρόμιο της Γκουανταλαχάρα.

Σύμφωνα με μεξικανικά μέσα ενημέρωσης και κυβερνητικές πηγές, ο Οσεγκέρα Σερχάντες έπεσε νεκρός σε επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων στο Χαλίσκο, προπύργιο του καρτέλ που ηγείτο. Το CJNG θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές και βίαιες εγκληματικές οργανώσεις διεθνώς, με εκτεταμένη δράση στη διακίνηση κοκαΐνης, φαιντανύλης και άλλων ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Η εξόντωση του «El Mencho» πυροδότησε άμεση κινητοποίηση μελών και συνεργατών του καρτέλ. Σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα κρατίδια Χαλίσκο και Γκουαναχουάτο, καταγράφηκαν επιθέσεις, πυρπολήσεις οχημάτων και μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Καμένα φορτηγά και λεωφορεία χρησιμοποιήθηκαν για να αποκλειστούν δρόμοι, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με δυνάμεις ασφαλείας.



Εκτός ελέγχου ήταν η κατάσταση στο διεθνές αεροδρόμιο της Γκουανταλαχάρα, όπου εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού. Αναφορές έκαναν λόγο για πυροβολισμούς σε κοντινή απόσταση από τις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα την εκκένωση τερματικών σταθμών και τη διακοπή λειτουργιών. Έντρομοι ταξιδιώτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους χώρους αναμονής, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο.





Αναστάτωση σημειώθηκε και στο αεροδρόμιο του Πουέρτο Βαγιάρτα, όπου, σύμφωνα με διεθνή μέσα, επιβάτες απομακρύνθηκαν από τις αίθουσες αναμονής, υπό τον φόβο κλιμάκωσης της βίας. Οι Αρχές ενίσχυσαν την παρουσία τους σε στρατηγικά σημεία, επιχειρώντας να αποκαταστήσουν τον έλεγχο.

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Ρούμπεν Θερβάντες βρισκόταν στη λίστα με τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες παγκοσμίως. Οι αμερικανικές αρχές είχαν επικηρύξει τη σύλληψή του, με αμοιβή που ξεπερνούσε τα 15 εκατ. δολάρια.

Υπό την ηγεσία του, το CJNG εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιθετικές και ταχέως αναπτυσσόμενες εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό, με διεθνή δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών και εμπλοκή σε αιματηρές συγκρούσεις με αντίπαλα καρτέλ και κρατικές δυνάμεις.

Το Μεξικό παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, με τις Αρχές να προσπαθούν να αποτρέψουν περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

