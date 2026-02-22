Χάος στο Μεξικό μετά την εξόντωση του βαρόνου των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο»: Επιθέσεις σε αεροδρόμια, φωτιές και οδοφράγματα από το καρτέλ του, βίντεο
Ασύλληπτες εικόνες τρόμου στο Μεξικό έπειτα από επιχείρηση του στρατού, στην οποία σκοτώθηκε ένας από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες στον κόσμο, ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Ρούμπεν Θερβάντες
Η είδηση προκάλεσε άμεσες και βίαιες αντιδράσεις, με εκτεταμένα επεισόδια, οδοφράγματα και χάος στο διεθνές αεροδρόμιο της Γκουανταλαχάρα.
Mexican authorities say Nemesio Oseguera Cervantes, head of the Jalisco New Generation Cartel, was killed in a security operation. pic.twitter.com/Lt1Q4Jm7WV— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 22, 2026
Video viral del operativo de las fuerzas armadas de Mexico a la búsqueda y caza del líder del CJNG Nemesio Oceguera alias el Mencho. pic.twitter.com/4YuhB1cqA2— El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) February 22, 2026
The CJNG (Jalisco New Generation Cartel) is setting vehicles and public buses on fire in Guadalajara, Mexico. pic.twitter.com/JBj78U1XYT— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 22, 2026
🚨BREAKING: Puerto Vallarta has ERUPTED into full-scale cartel violence following the reported killing of El Mencho, kingpin of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), by Mexican forces today.— Walter Curt (@wcdispatch) February 22, 2026
Roads blocked with burning vehicles, car bombings reported, thick smoke over the… pic.twitter.com/G51fJ2W2eu
Reporte de Villa corona, Jalisco. pic.twitter.com/gSGgTIXJTn— El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) February 22, 2026
🚒Narcobloqueos se registran en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Nayarit y Aguascalientes tras operativos de fuerzas de seguridad.— RutaElectoralmx (@RutaElectoralmx) February 22, 2026
En Jalisco, un operativo federal en Tapalpa detonó enfrentamientos e incendios de vehículos en distintos puntos, incluida la Zona… pic.twitter.com/N8gJ4GriRd
🚨 BREAKING: Attacks breakout throughout Puerto Vallarta, Jalisco after the Mexican military killed Nemesio Oseguera Cervantes, aka “El Mencho,” the leader of the Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) pic.twitter.com/qpSqdrCOU3— Ian Miles Cheong (@ianmiles) February 22, 2026
Omg pic.twitter.com/FfGqqvg18u— Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) February 22, 2026
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) February 22, 2026
Panic at Guadalajara International Airport in Jalisco after a CJNG Cartel attack on the airport in response to the founder and long-time leader of the cartel “El Mencho” having been killed in an army operation a few hours ago. pic.twitter.com/xV8XJfkhKJ
Footage shows a large fire near Guadalajara International Airport, reportedly caused by a CJNG (Jalisco New Generation Cartel) roadblock. pic.twitter.com/qcjgVhKLha— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 22, 2026
Passengers and staff seen fleeing from reported gunfire inside Guadalajara International Airport, as members of the CJNG Cartel attempt to storm the airport and several other nearby locations in the Mexican state of Jalisco. pic.twitter.com/LL2axKaYZF— OSINTdefender (@sentdefender) February 22, 2026
El Aeropuerto de Guadalajara en caos pic.twitter.com/eOU7m0V3Zt— Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) February 22, 2026
Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Ρούμπεν Θερβάντες βρισκόταν στη λίστα με τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες παγκοσμίως. Οι αμερικανικές αρχές είχαν επικηρύξει τη σύλληψή του, με αμοιβή που ξεπερνούσε τα 15 εκατ. δολάρια.
Υπό την ηγεσία του, το CJNG εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιθετικές και ταχέως αναπτυσσόμενες εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό, με διεθνή δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών και εμπλοκή σε αιματηρές συγκρούσεις με αντίπαλα καρτέλ και κρατικές δυνάμεις.
Το Μεξικό παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, με τις Αρχές να προσπαθούν να αποτρέψουν περαιτέρω αποσταθεροποίηση.
