Ισλαμικό Κράτος: Κηρύσσει «νέα φάση» επιχειρήσεων κατά του Άχμεντ αλ Σάρα, ανέλαβε την ευθύνη για δύο επιθέσεις στη Συρία
Η τζιχαντιστική οργάνωση στοχοποίησε πρόσωπα σε Μαγιαντίν και Ράκκα – Ένας στρατιώτης και ένας άμαχος νεκροί, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Συρίας
Το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) ανέλαβε το Σάββατο την ευθύνη για δύο επιθέσεις εναντίον του συριακού στρατού στη βόρεια και ανατολική Συρία, ανακοινώνοντας την έναρξη «νέας φάσης» επιχειρήσεων κατά της ηγεσίας της χώρας υπό τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, στόχος αποτέλεσε άτομο που συνδέεται με τους «αποστάτες του συριακού καθεστώτος» στην πόλη Μαγιαντίν, στην ανατολική επαρχία Ντέιρ αλ Ζορ, ενώ πραγματοποιήθηκε δεύτερη επίθεση εναντίον δύο προσώπων στην πόλη Ράκκα, στη βόρεια Συρία.
Το συριακό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε ότι ένας στρατιώτης και ένας άμαχος σκοτώθηκαν το Σάββατο από «άγνωστους δράστες». Πληροφορίες που επικαλείται το Reuters από πηγές των συριακών ενόπλων δυνάμεων αναφέρουν ότι ο στρατιώτης υπηρετούσε στην 42η Μεραρχία.
Το βράδυ του Σαββάτου, το Ισλαμικό Κράτος έδωσε στη δημοσιότητα ηχογραφημένο μήνυμα του εκπροσώπου του, Αμπού Χουντάιφα αλ Ανσάρι. Στο μήνυμα αναφέρεται ότι η Συρία «έχει μεταβεί από την ιρανική κατοχή στην τουρκο-αμερικανική κατοχή». Παράλληλα, η οργάνωση ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει «νέα φάση επιχειρήσεων» στη χώρα, χαρακτηρίζοντας τον Σάρα «φύλακα» του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού και υποστηρίζοντας ότι η μοίρα του «δεν θα είναι διαφορετική» από εκείνη του Άσαντ.
Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (UNOCT), ο Άχμεντ αλ Σάρα και δύο υπουργοί της κυβέρνησής του υπήρξαν στόχοι του Ισλαμικού Κράτους σε πέντε αποτραπείσες απόπειρες δολοφονίας.
Κλιμάκωση κατά της ηγεσίας ΣάραΟι επιθέσεις εντάσσονται, σύμφωνα με την οργάνωση, σε κλιμάκωση των επιχειρήσεών της εναντίον της συριακής ηγεσίας υπό τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα. Ο Σάρα είναι πρώην διοικητής της Αλ Κάιντα και ηγήθηκε συμμαχίας ισλαμιστών ανταρτών που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024.
Η προσχώρηση της Συρίας στον διεθνή συνασπισμόΚατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Νοέμβριο, ο Άχμεντ αλ Σάρα υπέγραψε την προσχώρηση της Συρίας στον διεθνή συνασπισμό για την εξάρθρωση του Ισλαμικού Κράτους.
