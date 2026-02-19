Wall Street Journal: Οι ΗΠΑ ξεκινούν την απόσυρση 1.000 στρατιωτικών από τη Συρία

Τη διαδικασία απόσυρσης των περίπου 1.000 Αμερικανών στρατιωτικών που βρίσκονται στη Συρία
έχουν ξεκινήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες
, τερματίζοντας μια δεκαετή στρατιωτική αποστολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal
, που επικαλείται τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος μιας στρατιωτικής παρουσίας που ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ισλαμικού Κράτους.
Σε δήλωσή του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, κορυφαίος αξιωματούχος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε: «Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να ανταποκριθούν σε τυχόν απειλές στην περιοχή από το Ισλαμικό Κράτος, καθώς υποστηρίζουμε τις προσπάθειες υπό την ηγεσία των εταίρων μας για την αποτροπή ανασυγκρότησης του τρομοκρατικού δικτύου».
Ωστόσο, όπως πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος, «η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ σε μεγάλη κλίμακα δεν είναι πλέον απαραίτητη στη Συρία, δεδομένης της βούλησης της συριακής κυβέρνησης να αναλάβει την κύρια ευθύνη για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής απειλής εντός των συνόρων της».
Αποχώρηση από στρατηγική βάση
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την αποχώρησή του από βάση στρατηγικής σημασίας στη Συρία, την οποία παρέδωσε στις συριακές δυνάμεις. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη περαιτέρω ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ Ουάσινγκτον και Δαμασκού.
Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για την αποχώρηση επιπλέον αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα, σε μια περίοδο κατά την οποία επανακαθορίζεται ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στη συριακή επικράτεια.