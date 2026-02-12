ΟΗΕ: Το Ισλαμικό Κράτος έκανε πέρυσι πέντε απόπειρες δολοφονίας κατά του Αλ-Σαράα και υπουργών του
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία Αχμέντ αλ Σαράα Απόπειρα δολοφονίας

ΟΗΕ: Το Ισλαμικό Κράτος έκανε πέρυσι πέντε απόπειρες δολοφονίας κατά του Αλ-Σαράα και υπουργών του

Δύο φορές στόχος ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος της Συρίας

ΟΗΕ: Το Ισλαμικό Κράτος έκανε πέρυσι πέντε απόπειρες δολοφονίας κατά του Αλ-Σαράα και υπουργών του
1 ΣΧΟΛΙΟ
Οι Αρχές της Συρίας απέτρεψαν πέρυσι πέντε απόπειρες δολοφονίας κατά του προέδρου της Συρίας ή υπουργών του, αναφέρει έκθεση του ΟΗΕ για το Ισλαμικό Κράτος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα ήταν δύο φορές στόχος, μία στο Χαλέπι και μία στη Νταράα, από την Saraya Ansar al-Sunnah, μια ομάδα του Ισλαμικού Κράτους που πραγματοποίησε βομβιστική επίθεση σε εκκλησία στη Δαμασκό το περασμένο καλοκαίρι.

Ένας άλλος περιφερειακός αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε και αυτός πέρυσι το φθινόπωρο ότι ο Αλ-Σαράα είχε αντιμετωπίσει απόπειρες δολοφονίας που αποτράπηκαν μετά την παροχή πληροφοριών από μια γειτονική χώρα στις συριακές μυστικές υπηρεσίες.

Το Ισλαμικό Κράτος έχει εντείνει τη στρατολόγηση μελών μετά την πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, χαρακτηρίζοντας αποστάτη τον Αλ-Σάραα, ο οποίος ηγείτο ισλαμιστικής ομάδας ανταρτών

Η έκθεση του ΟΗΕ, αναφέρει ακόμη ο Guardian, το Ισλαμικό Κράτος επικεντρώνεται στην αποσταθεροποίηση της νέας κυβέρνησης στη Δαμασκό και «εκμεταλλεύεται ενεργητικά τα κενά ασφαλείας και την αβεβαιότητα» στη χώρα. Προσθέτει ότι ο Αλ-Σαράα ήταν ο «κύριος στόχος» του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης