ΟΗΕ: Το Ισλαμικό Κράτος έκανε πέρυσι πέντε απόπειρες δολοφονίας κατά του Αλ-Σαράα και υπουργών του
Δύο φορές στόχος ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος της Συρίας
Οι Αρχές της Συρίας απέτρεψαν πέρυσι πέντε απόπειρες δολοφονίας κατά του προέδρου της Συρίας ή υπουργών του, αναφέρει έκθεση του ΟΗΕ για το Ισλαμικό Κράτος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα ήταν δύο φορές στόχος, μία στο Χαλέπι και μία στη Νταράα, από την Saraya Ansar al-Sunnah, μια ομάδα του Ισλαμικού Κράτους που πραγματοποίησε βομβιστική επίθεση σε εκκλησία στη Δαμασκό το περασμένο καλοκαίρι.
Ένας άλλος περιφερειακός αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε και αυτός πέρυσι το φθινόπωρο ότι ο Αλ-Σαράα είχε αντιμετωπίσει απόπειρες δολοφονίας που αποτράπηκαν μετά την παροχή πληροφοριών από μια γειτονική χώρα στις συριακές μυστικές υπηρεσίες.
Το Ισλαμικό Κράτος έχει εντείνει τη στρατολόγηση μελών μετά την πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, χαρακτηρίζοντας αποστάτη τον Αλ-Σάραα, ο οποίος ηγείτο ισλαμιστικής ομάδας ανταρτών
Η έκθεση του ΟΗΕ, αναφέρει ακόμη ο Guardian, το Ισλαμικό Κράτος επικεντρώνεται στην αποσταθεροποίηση της νέας κυβέρνησης στη Δαμασκό και «εκμεταλλεύεται ενεργητικά τα κενά ασφαλείας και την αβεβαιότητα» στη χώρα. Προσθέτει ότι ο Αλ-Σαράα ήταν ο «κύριος στόχος» του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.
