Δύο νεκροί από χιονοστιβάδες στην Αυστρία

Ο 21χρονος Σλοβάκος έκανε σκι εκτός πίστας και χωρίς να διαθέτει εξοπλισμό ασφαλείας για την προστασία του από χιονοστιβάδες - Εκτός πίστας σκοτώθηκε και ο 41χρονος Αυστριακός