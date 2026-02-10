Ο αρχηγός του στρατού της Νορβηγίας προειδοποιεί για εισβολή της Ρωσίας για να προστατεύσει τα πυρηνικά της

Ο αρχηγός του στρατού της Νορβηγίας δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής ρωσικής εισβολής στη χώρα του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Μόσχα θα μπορούσε να κινηθεί εναντίον της Νορβηγίας για να προστατεύσει τα πυρηνικά της όπλα στην περιοχή.
«Δεν αποκλείουμε την κατάληψη εδαφών από τη Ρωσία ως μέρος του σχεδίου της να προστατεύσει τις πυρηνικές της δυνατότητες, που είναι το μόνο πράγμα που της έχει απομείνει και που απειλεί πραγματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε στον Guardian
ο στρατηγός Έιρικ Κριστόφερσεν.
Όπως είπε ακόμη, «δεν το αποκλείουμε αυτό, επειδή εξακολουθεί να είναι επιλογή για τη Ρωσία
να το κάνει αυτό, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πυρηνικές της δυνατότητες, για να προστατεύονται οι δυνατότητες μιας αντεπίθεσης (σε επίθεση με πυρηνικά). Αυτό είναι το σενάριο στο βορειότερο τμήμα της Βόρειας Ευρώπης για το οποίο κάνουμε σχέδια».
Παραδέχτηκε μάλιστα ακόμη στη βρετανική εφημερίδα ότι η Ρωσία δεν έχει στόχους κατάκτησης στη Νορβηγία όπως έχει στην Ουκρανία ή σε άλλα πρώην σοβιετικά εδάφη.
Εξήγησε πάντως ότι μεγάλο μέρος του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας βρίσκεται στη χερσόνησο Κόλα
, σε μικρή απόσταση από τα νορβηγικά σύνορα. Εκεί είναι εγκατεστημένα πυρηνικά υποβρύχια, πύραυλοι εδάφους και αεροσκάφη με δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων με πυρηνική κεφαλή.
Πρόκειται για όπλα κρίσιμης σημασίας αν η Ρωσία ερχόταν σε σύγκρουση με το ΝΑΤΟ σε άλλο σημείο.
Δήλωσε ακόμη ότι η Νορβηγία έχει κατά νου την απειλή μιας παραδοσιακής ρωσικής εισβολής, αλλά οι τρέχουσες ρωσικές τακτικές είναι πιο διάχυτες. «Αν προετοιμαστείς για το χειρότερο, δεν υπάρχει τίποτα που να σε εμποδίζει να αντιμετωπίσεις επίσης σαμποτάζ και πιο υβριδικές απειλές», είπε.
Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Νορβηγία και η Ρωσία διατηρούν ακόμη κάποια άμεση επαφή σχετικά με αποστολές έρευνας και διάσωσης στη Θάλασσα του Μπάρεντς και ότι πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις στα σύνορα μεταξύ εκπροσώπων των δύο στρατών.
«Μέχρι στιγμής, οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου στην περιοχή μας που έχουμε παρατηρήσει οφείλονται σε παρεξηγήσεις. Η Ρωσία πραγματοποιεί πολλές παρεμβολές [στο GPS] και πιστεύουμε ότι οι παρεμβολές αυτές επηρεάζουν και τα δικά τους αεροσκάφη», είπε στη συνέντευξη.