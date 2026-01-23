Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Σε κατάσταση συναγερμού η Πορτογαλία λόγω κακοκαιρίας, τα κύματα θα φτάσουν τα 15 μέτρα
Έκλεισαν δρόμοι και σχολεία ενώ περιορίζεται η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών
Στο έλεος της κακοκαιρίας «Ινγκριντ» βρίσκεται η Πορτογαλία, με τις αρμόδιες αρχές να εκδίδουν ισχυρές προειδοποιήσεις και να συνιστούν αποφυγή μετακινήσεων και ταξιδιών έως και το βράδυ του Σαββάτου.
Κατά μήκος ολόκληρης της δυτικής ακτογραμμής, η οποία έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, τα κύματα ενδέχεται να φτάσουν τα 15 μέτρα, ενώ προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι. Παράλληλα, αναμένονται χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές όπου τέτοια φαινόμενα είναι ασυνήθιστα.
Σύμφωνα με το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA), χιονόστρωση προβλέπεται ακόμη και σε υψόμετρα μόλις 200 μέτρων στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι περιφέρειες Πόρτο, Βιάνα ντο Καστέλο, Μπράγκα, Βίλα Ρεάλ και Βιζέου.
Η Πολιτική Προστασία συνέστησε το κλείσιμο δρόμων, σχολείων και μη απαραίτητων υπηρεσιών στις περιοχές αυτές, ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες της ηπειρωτικής Πορτογαλίας βρίσκονται σε κίτρινη προειδοποίηση λόγω των κατά τόπους έντονων βροχοπτώσεων.
Οι ριπές ανέμου ενδέχεται να φτάσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, κυρίως στα ορεινά. Ήδη από την Πέμπτη, οι αρχές χρειάστηκε να επέμβουν σε περισσότερα από 400 περιστατικά, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούσαν πεσμένα δέντρα.
Η άφιξη της καταιγίδας έχει οδηγήσει και στη λήψη προληπτικών μέτρων σε διάφορα σημεία της χώρας, όπως η ελεγχόμενη αποδέσμευση νερού από μεγάλα φράγματα. Στο Αλγκάρβε, όπου τα φράγματα παρουσιάζουν μέση πληρότητα 88%, έχουν ξεκινήσει εκροές σε πέντε από τα έξι φράγματα της περιοχής, με μοναδική εξαίρεση το Bravura.
Το φράγμα Bravura, το οποίο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 70% της χωρητικότητάς του, ενδέχεται να αρχίσει εκροές τις επόμενες ημέρες. Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν κατά την κορύφωση της ξηρασίας τα επίπεδα των υδάτων είχαν υποχωρήσει κάτω από το 20%.
Αν και η αναμενόμενη αύξηση της ροής των ποταμών δεν χαρακτηρίζεται ως ακραία, ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (APA), José Pimenta Machado, προειδοποίησε μέσω της εφημερίδας Diário de Notícias ότι όσοι ζουν ή κινούνται κατάντη των φραγμάτων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ποτάμια και περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες.
