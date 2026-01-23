Σε κατάσταση συναγερμού η Πορτογαλία λόγω κακοκαιρίας, τα κύματα θα φτάσουν τα 15 μέτρα
ΚΟΣΜΟΣ
Πορτογαλία Κακοκαιρία

Σε κατάσταση συναγερμού η Πορτογαλία λόγω κακοκαιρίας, τα κύματα θα φτάσουν τα 15 μέτρα

Έκλεισαν δρόμοι και σχολεία ενώ περιορίζεται η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών

Σε κατάσταση συναγερμού η Πορτογαλία λόγω κακοκαιρίας, τα κύματα θα φτάσουν τα 15 μέτρα
Στο έλεος της κακοκαιρίας «Ινγκριντ» βρίσκεται η Πορτογαλία, με τις αρμόδιες αρχές να εκδίδουν ισχυρές προειδοποιήσεις και να συνιστούν αποφυγή μετακινήσεων και ταξιδιών έως και το βράδυ του Σαββάτου.

Κατά μήκος ολόκληρης της δυτικής ακτογραμμής, η οποία έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, τα κύματα ενδέχεται να φτάσουν τα 15 μέτρα, ενώ προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι. Παράλληλα, αναμένονται χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές όπου τέτοια φαινόμενα είναι ασυνήθιστα.

Σύμφωνα με το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA), χιονόστρωση προβλέπεται ακόμη και σε υψόμετρα μόλις 200 μέτρων στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι περιφέρειες Πόρτο, Βιάνα ντο Καστέλο, Μπράγκα, Βίλα Ρεάλ και Βιζέου.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfvzhupiemnd)


Η Πολιτική Προστασία συνέστησε το κλείσιμο δρόμων, σχολείων και μη απαραίτητων υπηρεσιών στις περιοχές αυτές, ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες της ηπειρωτικής Πορτογαλίας βρίσκονται σε κίτρινη προειδοποίηση λόγω των κατά τόπους έντονων βροχοπτώσεων.



Οι ριπές ανέμου ενδέχεται να φτάσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, κυρίως στα ορεινά. Ήδη από την Πέμπτη, οι αρχές χρειάστηκε να επέμβουν σε περισσότερα από 400 περιστατικά, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούσαν πεσμένα δέντρα.

Κλείσιμο
Η άφιξη της καταιγίδας έχει οδηγήσει και στη λήψη προληπτικών μέτρων σε διάφορα σημεία της χώρας, όπως η ελεγχόμενη αποδέσμευση νερού από μεγάλα φράγματα. Στο Αλγκάρβε, όπου τα φράγματα παρουσιάζουν μέση πληρότητα 88%, έχουν ξεκινήσει εκροές σε πέντε από τα έξι φράγματα της περιοχής, με μοναδική εξαίρεση το Bravura.

Το φράγμα Bravura, το οποίο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 70% της χωρητικότητάς του, ενδέχεται να αρχίσει εκροές τις επόμενες ημέρες. Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν κατά την κορύφωση της ξηρασίας τα επίπεδα των υδάτων είχαν υποχωρήσει κάτω από το 20%.

Αν και η αναμενόμενη αύξηση της ροής των ποταμών δεν χαρακτηρίζεται ως ακραία, ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (APA), José Pimenta Machado, προειδοποίησε μέσω της εφημερίδας Diário de Notícias ότι όσοι ζουν ή κινούνται κατάντη των φραγμάτων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ποτάμια και περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες.

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης