Σε κατάσταση συναγερμού η Πορτογαλία λόγω κακοκαιρίας, τα κύματα θα φτάσουν τα 15 μέτρα

, με τις αρμόδιες αρχές να εκδίδουνκαι να συνιστούνέως και το βράδυ του Σαββάτου.Κατά μήκος ολόκληρης της δυτικής ακτογραμμής, η οποία έχει τεθεί σε, τα, ενώ προβλέπονται. Παράλληλα, αναμένονταιακόμη και σε περιοχές όπου τέτοια φαινόμενα είναι ασυνήθιστα.Σύμφωνα με το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA), χιονόστρωση προβλέπεται ακόμη και σε υψόμετρα μόλις 200 μέτρων στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι περιφέρειες Πόρτο, Βιάνα ντο Καστέλο, Μπράγκα, Βίλα Ρεάλ και Βιζέου.Η Πολιτική Προστασία συνέστησε το, ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες της ηπειρωτικής Πορτογαλίας βρίσκονται σελόγω των κατά τόπους έντονων βροχοπτώσεων., κυρίως στα ορεινά. Ήδη από την Πέμπτη, οι αρχές χρειάστηκε να επέμβουν σε, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούσανΗ άφιξη της καταιγίδας έχει οδηγήσει και στησε διάφορα σημεία της χώρας. Στο, όπου τα, έχουν ξεκινήσει εκροές σε πέντε από τα έξι φράγματα της περιοχής, με μοναδική εξαίρεση το Bravura.Το, το οποίο, ενδέχεται να αρχίσει εκροές τις επόμενες ημέρες. Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν κατά την κορύφωση της ξηρασίας τα επίπεδα των υδάτων είχαν υποχωρήσει κάτω από το 20%.Αν και η αναμενόμενη αύξηση της ροής των ποταμών δεν χαρακτηρίζεται ως ακραία, ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (APA), José Pimenta Machado, προειδοποίησε μέσω της εφημερίδας Diário de Notícias ότι όσοι ζουν ή κινούνται κατάντη των φραγμάτων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να