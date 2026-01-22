Πράκτορες της ICE συνέλαβαν 5χρονο αγόρι στη Μινεσότα την ώρα που γυρνούσε από το σχολείο

Το σχολείο του παιδιού καταγγέλλει ότι οι άνδρες της ICE χρησιμοποίησαν τον 5χρονο ως δόλωμα - Νέες αντιδράσεις στις ΗΠΑ





Σύμφωνα με τις τοπικές σχολικές αρχές της περιοχής Columbia Heights, προαστίου της Τέξας. Το περιστατικό εντάσσεται, όπως αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των επιχειρήσεων μεταναστευτικής επιβολής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.



«Χρησιμοποίησαν ένα παιδί πέντε ετών ως δόλωμα» Όπως μεταδίδει ο Ζένα Στένβικ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ενημερώθηκε για τη σύλληψη και μετέβη άμεσα στο σπίτι της οικογένειας. Όπως ανέφερε, όταν έφτασε, το αυτοκίνητο του πατέρα ήταν ακόμη σε λειτουργία, ενώ πατέρας και γιος είχαν ήδη τεθεί υπό κράτηση.







ICE έβγαλε το παιδί από το όχημα, το οδήγησε στην εξώπορτα του σπιτιού και του ζήτησε να χτυπήσει το κουδούνι, «προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπήρχε άλλο άτομο μέσα στο σπίτι», χαρακτηρίζοντας την πρακτική αυτή ως «ουσιαστική χρήση ενός πεντάχρονου παιδιού ως δόλωμα».



Η Στένβικ ανέφερε επίσης ότι ενήλικας που βρισκόταν στον χώρο ζήτησε να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού, ώστε να μην οδηγηθεί σε κράτηση, αίτημα που –όπως είπε– απορρίφθηκε. Ο μεγαλύτερος αδελφός του παιδιού, μαθητής γυμνασίου, επέστρεψε στο σπίτι περίπου 20 λεπτά αργότερα και διαπίστωσε ότι πατέρας και αδελφός αγνοούνταν. Δύο διευθυντές σχολείων της περιοχής έσπευσαν επίσης στο σημείο για να παράσχουν υποστήριξη.



Οικογένεια με ενεργή αίτηση ασύλου Ο δικηγόρος της οικογένειας, Μαρκ Προκόσχ, δήλωσε ότι υπάρχει ενεργή αίτηση ασύλου και ότι πατέρας και παιδί είχαν εισέλθει στις ΗΠΑ μέσω επίσημου σημείου εισόδου, καταθέτοντας τα απαιτούμενα έγγραφα στις αρμόδιες αρχές.



«Η οικογένεια έκανε ό,τι προβλέπεται από τους κανόνες. Δεν εισήλθαν παράνομα και δεν είναι εγκληματίες», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν υφίσταται διαταγή απέλασης και ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, πατέρας και γιος κρατούνται μαζί.



Αντίδραση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας Σε ανακοίνωσή της, η βοηθός υπουργός του Department of Homeland Security (DHS), Τρίσια ΜακΛάφλιν, υποστήριξε ότι η επιχείρηση ήταν «στοχευμένη» και αφορούσε αποκλειστικά τον πατέρα, τον οποίο χαρακτήρισε «παράτυπο μετανάστη». Όπως ανέφερε, «η ICE δεν στόχευσε παιδί», προσθέτοντας ότι ο πατέρας «διέφυγε πεζός, εγκαταλείποντας το παιδί».



Σύμφωνα με την ίδια, ένας πράκτορας παρέμεινε με το παιδί για λόγους ασφαλείας, ενώ οι υπόλοιποι προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα. Τόνισε επίσης ότι οι γονείς ερωτώνται εάν επιθυμούν να απομακρυνθούν μαζί με τα παιδιά τους ή αν προτιμούν αυτά να παραδοθούν σε άτομο εμπιστοσύνης που θα υποδείξουν.



Τέσσερα παιδιά σε δύο εβδομάδες Η σχολική περιφέρεια της Columbia Heights ανακοίνωσε ότι ο Λίαμ είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά που έχουν συλληφθεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες στην περιοχή τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένας 17χρονος μαθητής που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, συνελήφθη από ένοπλους και μασκοφόρους πράκτορες χωρίς την παρουσία των γονέων του, καθώς και μια μαθήτρια λυκείου που συνελήφθη μαζί με τη μητέρα της σε διαμέρισμα.



Σε άλλη περίπτωση, δεκάχρονη μαθήτρια φέρεται να συνελήφθη καθ’ οδόν προς το σχολείο μαζί με τη μητέρα της, ενώ είχε προηγουμένως τηλεφωνήσει στον πατέρα της λέγοντας ότι οι πράκτορες θα την οδηγούσαν στο σχολείο.



«Τα παιδιά δεν είναι εγκληματίες» Η δασκάλα του Λίαμ, σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το σχολείο, χαρακτήρισε το περιστατικό σοκαριστικό, περιγράφοντας τον μαθητή ως «ένα φωτεινό, ευγενικό παιδί που λείπει ήδη από τους συμμαθητές του».



Η προϊσταμένη της περιφέρειας προειδοποίησε για τις ευρύτερες επιπτώσεις τέτοιων ενεργειών στην τοπική κοινωνία. «Τα παιδιά είναι τραυματισμένα, το αίσθημα ασφάλειας γύρω από τα σχολεία μας έχει κλονιστεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ορισμένες οικογένειες επιλέγουν πλέον να κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι από φόβο.



«Η αποστολή μας είναι η εκπαίδευση. Τώρα, όμως, προσπαθούμε να βοηθήσουμε οικογένειες να πλοηγηθούν σε ένα εξαιρετικά σύνθετο νομικό σύστημα. Τα παιδιά δεν είναι βίαιοι εγκληματίες. Είναι παιδιά», κατέληξε.