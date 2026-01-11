Σε υψηλό συναγερμό στο Ισραήλ υπό τον φόβο ιρανικής επίθεσης: «Κοιτάξτε τον ουρανό τα μεσάνυχτα»

Μηνύματα με εικόνες βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν και απειλές Τραμπ προκαλούν ανησυχία

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκε απόψε το Ισραήλ, μετά τις εικόνες και τα απειλητικά μηνύματα που κυκλοφόρησαν από το Ιράν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συνδυασμό με τις δημόσιες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε το ισραηλινό Channel 13.



Σύμφωνα με το Channel 13, γραφικά και αναρτήσεις που διακινούνται διαδικτυακά απεικονίζουν έναν νυχτερινό ουρανό γεμάτο εισερχόμενα βλήματα, συνοδευόμενα από το μήνυμα: «Κοιτάξτε τον ουρανό τα μεσάνυχτα». Το περιεχόμενο αυτό ερμηνεύεται από αναλυτές ασφαλείας ως έμμεση απειλή εκτόξευσης πυραύλων με κατεύθυνση το Ισραήλ.







Οι ισραηλινές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς το κλίμα έντασης στην περιοχή έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες για την ώρα το Ισραήλ δεν διαπιστώνει ενδείξεις ασυνήθιστης δραστηριότητας σε ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις· πηγές του τομέα της άμυνας εκτιμούν ότι η πιθανότητα ιρανικής επίθεσης αυτή τη στιγμή είναι χαμηλή.



«Οι βαλλιστικοί πύραυλοι δεν είναι σύμβολα» Σε σχόλια που μεταδίδονται από ισραηλινά μέσα, επισημαίνεται ότι στο Ισραήλ η έννοια των βαλλιστικών πυραύλων δεν αντιμετωπίζεται ως ρητορική απειλή ή συμβολισμός. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, πρόκειται για όπλα μαζικής καταστροφής, με πραγματικές και άμεσες συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό.



Αναλυτές σημειώνουν ότι, εάν το ιρανικό καθεστώς επρόκειτο να προχωρήσει σε άμεση επίθεση, η παρούσα συγκυρία θα μπορούσε να θεωρηθεί κομβική χρονική στιγμή.



Το όριο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το Ιράν εξακολουθεί να έχει έναν βασικό στόχο: την ίδια του την επιβίωση. Όπως επισημαίνεται, η άμεση εκτόξευση πυραύλου προς το Ισραήλ θα συνιστούσε σημείο χωρίς επιστροφή, χωρίς περιθώρια υπαναχώρησης, ασάφειας ή χρήσης έμμεσων μηχανισμών.



Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα υπήρχε δυνατότητα απόκρυψης πίσω από πληρεξούσιες δυνάμεις ή πολιτική αμφισημία, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι σχολιαστές.



Δεκαετίες στήριξης σε ένοπλες οργανώσεις Το ιρανικό καθεστώς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, γνωρίζει καλά τις συνέπειες μιας άμεσης σύγκρουσης. Επί δεκαετίες έχει επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στη στήριξη οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς, οι Χούθι και διάφορες ένοπλες πολιτοφυλακές στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.



Όπως επισημαίνεται, η Τεχεράνη γνωρίζει ακριβώς πού οδηγεί μια άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ισραήλ, γεγονός που εξηγεί, κατά τις εκτιμήσεις, την επιλογή της μέχρι σήμερα να κινείται μέσω απειλών και έμμεσων πιέσεων.



Παραμένει ο συναγερμός Οι ισραηλινές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, με τα συστήματα ασφαλείας να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η κατάσταση αξιολογείται διαρκώς σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στο Ιράν και τις διεθνείς αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ.



Στο μεταξύ οι ιρανικές αρχές άφησαν σήμερα να εννοηθεί ότι μπορεί να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης ν’ αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε τρομοκράτες και να δεσμεύονται να διαφυλάξουν το κυβερνών σύστημα.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα απειλήσει να παρέμβει τις τελευταίες ημέρες, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social έγραψε : «Το Ιράν λαχταρά την ελευθερία, όπως ίσως ποτέ πριν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!»



Υπάρχουν νέες αναφορές για ταραχές σε όλο το Ιράν, αν και η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο δυσκολεύει να αξιολογηθεί η πλήρης έκταση των ταραχών.



Η ιρανική ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA αναφέρει ότι τουλάχιστον 50 διαδηλωτές και 15 μέλη του προσωπικού ασφαλείας έχουν σκοτωθεί και περίπου 2.300 έχουν συλληφθεί.