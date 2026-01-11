Νύχτα μεγάλης εξέγερσης στο Ιράν, σενάρια για επέμβαση των ΗΠΑ καθώς σκληραίνει η καταστολή

Οι Φρουροί της Επανάστασης μιλούν για «τρομοκρατικές ομάδες» και απειλούν τους διαδηλωτές - O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» τον λαό του Ιράν που «κοιτάζει προς την ελευθερία» - Αναφορές για τουλάχιστον 2.000 νεκρούς από τις 28 Δεκεμβρίου