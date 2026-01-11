Μήνυμα του Χαμενεΐ για «αίσθημα νίκης στις καρδιές όλων των ανθρώπων του Ιράν» μετά την ανάρτηση Τραμπ για παροχή βοήθειας
Μήνυμα του Χαμενεΐ για «αίσθημα νίκης στις καρδιές όλων των ανθρώπων του Ιράν» μετά την ανάρτηση Τραμπ για παροχή βοήθειας

Ανάρτηση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη μετά το μήνυμα Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τους Ιρανούς

Μήνυμα του Χαμενεΐ για «αίσθημα νίκης στις καρδιές όλων των ανθρώπων του Ιράν» μετά την ανάρτηση Τραμπ για παροχή βοήθειας
Μήνυμα στους Ιρανούς ότι σύντομα θα υπάρξει ένα αίσθημα νίκης στις καρδιές όλων των ανθρώπων της χώρας έστειλε απόψε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας Αγιατολάχ  Αλί Χαμενεί.

«Θεού θέλοντος, σύντομα θα σκορπίσει το αίσθημα της νίκης στις καρδιές όλου του λαού του Ιράν. έγραψε ο Αλί Χαμενεί στα κοινωνικά δίκτυα λίγη ώρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν τους Ιρανούς που εξεγείρονται και τις αναφορές αξιωματούχων των ΗΠΑ ότι σχεδιάζεται αμερικανική επίθεση.


Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα σήμερα γραφικά και μηνύματα που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο από άγνωστους λογαριασμούς έδειχναν  έναν νυχτερινό ουρανό γεμάτο με εισερχόμενα βλήματα.  Τα μηνύματα αυτά ερμηνεύθηκαν ως ιρανική απειλή πυραυλικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ.
