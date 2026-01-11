Μήνυμα του Χαμενεΐ για «αίσθημα νίκης στις καρδιές όλων των ανθρώπων του Ιράν» μετά την ανάρτηση Τραμπ για παροχή βοήθειας

Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Μήνυμα στους Ιρανούς ότι σύντομα θα υπάρξει ένα αίσθημα νίκης στις καρδιές όλων των ανθρώπων της χώρας έστειλε απόψε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεί.
«Θεού θέλοντος, σύντομα θα σκορπίσει το αίσθημα της νίκης στις καρδιές όλου του λαού του Ιράν. έγραψε ο Αλί Χαμενεί στα κοινωνικά δίκτυα λίγη ώρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν τους Ιρανούς που εξεγείρονται και τις αναφορές αξιωματούχων των ΗΠΑ ότι σχεδιάζεται αμερικανική επίθεση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα σήμερα γραφικά και μηνύματα που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο από άγνωστους λογαριασμούς έδειχναν έναν νυχτερινό ουρανό γεμάτο με εισερχόμενα βλήματα. Τα μηνύματα αυτά ερμηνεύθηκαν ως ιρανική απειλή πυραυλικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ.
انشاءالله به زودیِ زود، خداوند احساس پیروزی را در دلهای همهی مردم ایران رواج بدهد. pic.twitter.com/KOrccvC9mh— KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) January 10, 2026
