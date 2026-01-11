Μπαράζ ακυρώσεων πτήσεων προς το Ιράν: Τουλάχιστον 42 δρομολόγια στον «αέρα» λόγω διαδηλώσεων και μπλακάουτ στο διαδίκτυο
Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Lufthansa και flydubai ανέστειλαν πτήσεις προς Τεχεράνη και άλλες πόλεις – Αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια
Τουλάχιστον 42 πτήσεις μεταξύ χωρών του Κόλπου και του Ιράν ακυρώθηκαν ή ανεστάλησαν, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους και συνοδεύονται από σχεδόν καθολικό μπλακάουτ στο διαδίκτυο, προκαλώντας αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια των αερομεταφορών.
Πολλές διεθνείς και περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν στην αναστολή ή ακύρωση πτήσεων προς και από το Ιράν, καθώς η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται. Μεταξύ των εταιρειών που έχουν αναστείλει δρομολόγια προς την Τεχεράνη και άλλες ιρανικές πόλεις περιλαμβάνονται οι Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, flydubai, Pegasus και AJet.
Στελέχη της αεροπορικής βιομηχανίας εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρξουν και νέες αλλαγές στο πρόγραμμα πτήσεων, καθώς η κατάσταση στο Ιράν παραμένει απρόβλεπτη και εξελίσσεται καθημερινά.
Από τις 8 Ιανουαρίου, οι ιρανικές αρχές επέβαλαν εκτεταμένους περιορισμούς στις κινητές επικοινωνίες και στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα σχεδόν πλήρη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο σε πολλές περιοχές της χώρας, γεγονός που δυσχεραίνει την ενημέρωση και την επικοινωνία.
Αντίστοιχα, η Qatar Airways ακύρωσε τα δρομολόγια μεταξύ Ντόχα και Τεχεράνης, ενώ οι Turkish Airlines, AJet και Pegasus Airlines ανέστειλαν ή ακύρωσαν δεκάδες πτήσεις προς την Τεχεράνη, την Ταμπρίζ, τη Μασχάντ, το Ισφαχάν και το Σιράζ. Από την Ευρώπη, η Austrian Airlines ακύρωσε την πτήση Βιέννη–Τεχεράνη της 9ης Ιανουαρίου, ενώ η Lufthansa επανεξετάζει τον προγραμματισμό της για επανέναρξη των πτήσεων εντός του μήνα.
Παρά τις διεθνείς ακυρώσεις, οι ιρανικές εσωτερικές αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να εκτελούν πτήσεις εντός της χώρας. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στον εναέριο χώρο κοντά σε ευαίσθητες περιοχές, ενώ αρκετές κυβερνήσεις έχουν προειδοποιήσει τις αεροπορικές εταιρείες για αυξημένους κινδύνους.
Πρόσφατες ειδοποιήσεις προς αεροναυτιλλομένους (NOTAMs) κάνουν λόγο για ενισχυμένα αμυντικά μέτρα σε διάφορες περιοχές της χώρας, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των πτήσεων.
Επιπλέον, εκτιμάται ότι αρκετοί επιβάτες, ακόμη και αν διαθέτουν εισιτήριο, επιλέγουν να μην επιβιβαστούν στις πτήσεις λόγω της κατάστασης στη χώρα, αυξάνοντας το φαινόμενο των «no-shows».
BREAKING: Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Austrian Airlines, Pegasus and FlyDubai among airlines that have cancelled flights to Tehran— The Spectator Index (@spectatorindex) January 10, 2026
Διαδηλώσεις, καταστολή και διακοπή επικοινωνιώνΟι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, με αφορμή τη ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, και συνεχίζονται παρά τη σκληρή καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί από 45 έως και 100 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι.
Protest scenes tonight in Mashhad, #Iran, the hometown of the supreme leader: pic.twitter.com/enbQvEq8vY— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) January 10, 2026
Ακυρώσεις από αεροπορικές του Κόλπου και της ΕυρώπηςΙδιαίτερα επηρεασμένες είναι οι αεροπορικές εταιρείες με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η flydubai ακύρωσε στις 9 Ιανουαρίου όλα τα προγραμματισμένα της δρομολόγια προς ιρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Τεχεράνης, του Σιράζ, της Μασχάντ και του Μπαντάρ Αμπάς. Η Emirates ανέστειλε πολλαπλές πτήσεις προς την Τεχεράνη και άλλους προορισμούς, ενώ και η Etihad Airways διέκοψε τις πτήσεις της προς το Ιράν.
Αβεβαιότητα για την επανεκκίνηση δρομολογίωνΗ Lufthansa είχε αρχικά προγραμματίσει την επανέναρξη των πτήσεων προς την Τεχεράνη στις 16 Ιανουαρίου, μετά από προηγούμενη αναστολή λόγω περιφερειακών ανησυχιών ασφαλείας. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα αυτό τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση, καθώς η εταιρεία δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
Χαμηλή ζήτηση και φόβοι για «no-shows»Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι ακυρώσεις πτήσεων προς την Τεχεράνη έχουν ξεκινήσει ήδη από την Παρασκευή, καθώς, πέρα από τους κινδύνους ασφαλείας, η ζήτηση για ταξίδια προς το Ιράν έχει μειωθεί δραστικά.
