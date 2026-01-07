Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Βρετανίδα μαχαίρωσε τον πρώην σύζυγό της επειδή έκανε ευθανασία στα σκυλιά: Ένιωσε πως υπήρχε μόνο αυτή η επιλογή, είπε ο εισαγγελέας
Βρετανίδα μαχαίρωσε τον πρώην σύζυγό της επειδή έκανε ευθανασία στα σκυλιά: Ένιωσε πως υπήρχε μόνο αυτή η επιλογή, είπε ο εισαγγελέας
Δεν επιτρεπόταν στον Κιθ Μπρίτζερ να κρατήσει τους δύο σκύλους ενώ διέμενε σε διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο και οι προσπάθειές του να βρει νέο σπίτι αποδείχτηκαν ανεπιτυχείς - Η 64χρονη μόλις ενημερώθηκε τον μαχαίρωσε σε στήθος και κοιλιά
Αποπειράθηκε να σκοτώσει τον πρώην σύζυγό της μαχαιρώνοντάς τον δύο φορές επειδή έκανε ευθανασία στους σκύλους της οικογένειας, μία 64χρονη από τη Βρετανία.
Η Κλερ Μπρίτζερ κατηγορείται ότι προκάλεσε απειλητικά για τη ζωή τραύματα στον Κιθ Μπρίτζερ, αφού του επιτέθηκε με μαχαίρι, χτυπώντας τον στο στήθος και στην κοιλιά. Η κατηγορουμένη «έπαθε υστερία» αφού οδήγησε μέχρι το σπίτι όπου διέμενε ο πρώην σύζυγός της για να του ζητήσει να πληρώσει για την επόμενη συνεδρία διαμεσολάβησης και έμαθε ότι και τα δύο κατοικίδια είχαν θανατωθεί.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Πίτερ Γκάρι, η 64χρονη φώναζε «σκότωσες τα σκυλιά μου». Η Μπρίτζερ βγήκε από το αυτοκίνητο με ένα μαχαίρι στο δεξί της χέρι και μαχαίρωσε τον σύζυγό της δύο φορές, μία στο στήθος και μία στην κοιλιά, πρόσθεσε ο κ. Γκάιρ. Μάλιστα, τον δάγκωσε και στο χέρι ενώ ο ίδιος φώναζε για βοήθεια και αιμορραγούσε, σύμφωνα με την Daily Mail.
Γείτονες έσπευσαν να βοηθήσουν, επιχειρώντας να πάρουν το μαχαίρι από την 64χρονη και κάλεσαν την αστυνομία. Ενώπιον του δικαστηρίου ακούστηκε ηχητικό απόσπασμα από την κλήση στο οποίο ακουγόταν: «υπάρχει μια γυναίκα με ένα μαχαίρι» ενώ η Κλερ αποκαλούσε τον πρώην σύζυγό της «φρικτό» και ο ίδιος έλεγε «με μαχαίρωσε». Όταν έφτασε η αστυνομία, η κατηγορουμένη φέρεται να τους είπε «αυτός σκότωσε τα σκυλιά μου» και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Απλά έβλεπα κόκκινο».
O Κιθ Μπρίτζερ είπε ότι είχαν υιοθετήσει ένα σκυλί από καταφύγιο ζώων στο Νόρφολκ, τον Μάρτιο του 2020, λίγες μέρες πριν από τον πρώτο lockdown κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και ένα χρόνο αργότερα υιοθέτησαν ένα δεύτερο.
Τα κατοικίδια, περιγράφονται στα δικαστικά έγγραφα ως «θορυβώδη» και «και με «προβλήματα συμπεριφοράς» ενώ μετά το διαζύγιο τα φρόντισε ο Μπρίτζερ. Ωστόσο δεν του επιτρεπόταν να τα κρατήσει ενώ διέμενε σε διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο και οι προσπάθειές του να βρει νέο σπίτι αποδείχτηκαν ανεπιτυχείς.
«Ένιωσε ότι υπήρχε μόνο μία επιλογή και αυτή ήταν να τα θανατώσουν», είπε ο εισαγγελέας. Η 64χρονη δεν είχε ενημερωθεί και επιτέθηκε -σύμφωνα με το κατηγορητήριο- όταν έφτασε στο σπίτι του πρώην άνδρα τη ρωτώντας «πού είναι τα σκυλιά μου».
Ο Κιθ Μπρίτζερ τραυματίστηκε σοβαρά και έλαβε τις πρώτες βοήθειες από έναν γιατρό γείτονά του ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η 64χρονη αρνήθηκε την κατηγορία για απόπειρα δολοφονίας και παραδέχτηκε την πρόκληση σωματικής βλάβης από πρόθεση.
Η Κλερ Μπρίτζερ κατηγορείται ότι προκάλεσε απειλητικά για τη ζωή τραύματα στον Κιθ Μπρίτζερ, αφού του επιτέθηκε με μαχαίρι, χτυπώντας τον στο στήθος και στην κοιλιά. Η κατηγορουμένη «έπαθε υστερία» αφού οδήγησε μέχρι το σπίτι όπου διέμενε ο πρώην σύζυγός της για να του ζητήσει να πληρώσει για την επόμενη συνεδρία διαμεσολάβησης και έμαθε ότι και τα δύο κατοικίδια είχαν θανατωθεί.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Πίτερ Γκάρι, η 64χρονη φώναζε «σκότωσες τα σκυλιά μου». Η Μπρίτζερ βγήκε από το αυτοκίνητο με ένα μαχαίρι στο δεξί της χέρι και μαχαίρωσε τον σύζυγό της δύο φορές, μία στο στήθος και μία στην κοιλιά, πρόσθεσε ο κ. Γκάιρ. Μάλιστα, τον δάγκωσε και στο χέρι ενώ ο ίδιος φώναζε για βοήθεια και αιμορραγούσε, σύμφωνα με την Daily Mail.
Γείτονες έσπευσαν να βοηθήσουν, επιχειρώντας να πάρουν το μαχαίρι από την 64χρονη και κάλεσαν την αστυνομία. Ενώπιον του δικαστηρίου ακούστηκε ηχητικό απόσπασμα από την κλήση στο οποίο ακουγόταν: «υπάρχει μια γυναίκα με ένα μαχαίρι» ενώ η Κλερ αποκαλούσε τον πρώην σύζυγό της «φρικτό» και ο ίδιος έλεγε «με μαχαίρωσε». Όταν έφτασε η αστυνομία, η κατηγορουμένη φέρεται να τους είπε «αυτός σκότωσε τα σκυλιά μου» και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Απλά έβλεπα κόκκινο».
«Ένιωσε ότι υπήρχε μόνο μία επιλογή και αυτή ήταν να τα θανατώσουν»Το ζευγάρι ήταν μαζί για σχεδόν 40 χρόνια, αλλά χώρισε ένα χρόνο πριν από το περιστατικό, τη νύχτα της 17ης Ιουλίου του περασμένου έτους, σύμφωνα με το δικαστήριο του Νόργουιτς.
O Κιθ Μπρίτζερ είπε ότι είχαν υιοθετήσει ένα σκυλί από καταφύγιο ζώων στο Νόρφολκ, τον Μάρτιο του 2020, λίγες μέρες πριν από τον πρώτο lockdown κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και ένα χρόνο αργότερα υιοθέτησαν ένα δεύτερο.
Τα κατοικίδια, περιγράφονται στα δικαστικά έγγραφα ως «θορυβώδη» και «και με «προβλήματα συμπεριφοράς» ενώ μετά το διαζύγιο τα φρόντισε ο Μπρίτζερ. Ωστόσο δεν του επιτρεπόταν να τα κρατήσει ενώ διέμενε σε διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο και οι προσπάθειές του να βρει νέο σπίτι αποδείχτηκαν ανεπιτυχείς.
«Ένιωσε ότι υπήρχε μόνο μία επιλογή και αυτή ήταν να τα θανατώσουν», είπε ο εισαγγελέας. Η 64χρονη δεν είχε ενημερωθεί και επιτέθηκε -σύμφωνα με το κατηγορητήριο- όταν έφτασε στο σπίτι του πρώην άνδρα τη ρωτώντας «πού είναι τα σκυλιά μου».
Ο Κιθ Μπρίτζερ τραυματίστηκε σοβαρά και έλαβε τις πρώτες βοήθειες από έναν γιατρό γείτονά του ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η 64χρονη αρνήθηκε την κατηγορία για απόπειρα δολοφονίας και παραδέχτηκε την πρόκληση σωματικής βλάβης από πρόθεση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα