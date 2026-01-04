Δείπνο Μασκ και Τραμπ στο Μαρ-Α-Λάγκο μετά από μήνες ψυχρών σχέσεων

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Η φωτογραφία του Έλον Μασκ από το δείπνο με τον Ντόναλντ Τραμπ και η δημόσια ένδειξη αποκατάστασης των σχέσεών τους
Ο Έλον Μασκ και ο Ντόναλντ Τραμπ δείπνησαν μαζί το βράδυ του Σαββάτου στο Mar-a-Lago, παρουσία της Μελάνια Τραμπ, σε μια συνάντηση που έρχεται μετά από μήνες ψυχρών σχέσεων και δημόσιας αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο ανδρών.
Ο Μασκ δημοσίευσε στο X φωτογραφία από το δείπνο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είχα ένα υπέροχο δείπνο χθες το βράδυ με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και την Πρώτη Κυρία. Το 2026 θα είναι καταπληκτικό!», στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και σηματοδοτώντας δημόσια την επαναπροσέγγιση με τον Τραμπ.
Η κοινή τους εμφάνιση θεωρείται ένδειξη αποκατάστασης των σχέσεών τους, καθώς το προηγούμενο διάστημα ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν είχε πρόθεση να επικοινωνήσει με τον Μασκ, πριν αργότερα αναγνωρίσει ότι ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX «πέρασε μια δύσκολη περίοδο» και ότι «κατά βάθος είναι καλός άνθρωπος».
Οι δύο τους είχαν ξαναεμφανιστεί μαζί τον Σεπτέμβριο, σε τελετή μνήμης για τον Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν περαιτέρω δημόσιες εξελίξεις.
Λίγες ώρες μετά το δείπνο στο Μαρ-Α-Λάγκο και εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στη Βενεζουέλα, ο Μασκ προχώρησε σε σειρά αναρτήσεων στο X, εκφράζοντας τη στήριξή του προς τον λαό της χώρας.
Παράλληλα, η Starlink ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει δωρεάν ευρυζωνική πρόσβαση στη Βενεζουέλα έως τις αρχές Φεβρουαρίου, κίνηση που ο ίδιος χαρακτήρισε ως προσπάθεια «υποστήριξης του λαού σε μια περίοδο αβεβαιότητας».
Had a lovely dinner last night with @POTUS and @FLOTUS.— Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026
2026 is going to be amazing! pic.twitter.com/1Oq35b1PEC
In support of the people of Venezuela 🇻🇪 https://t.co/JKxOFWsikP— Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026
