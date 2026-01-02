Κραν Μοντανά: Νεαρός ποδοσφαιριστής της Μετς είναι σοβαρά τραυματισμένος

Η Μετς ανακοίνωσε ότι ένας από τους νεαρούς παίκτες της τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς. Ο 19χρονος Ταχίρις Ντος Σάντος, από το Μον-Σεν-Μαρτέν στη Μερτ-ε-Μοζέλ, υπέστη σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στη Γερμανία για εξειδικευμένη θεραπεία.

Σε ανακοίνωσή του, ο σύλλογος εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία: «Οι διοικητικοί υπεύθυνοι, οι παίκτες, οι προπονητές και όλο το προσωπικό της Μετς είναι συγκλονισμένοι από τα νέα και στέλνουν όλη τους τη σκέψη στον Ταχίρι, σε αυτές τις δύσκολες ώρες που μάχεται με τον πόνο». Ο σύλλογος τόνισε ότι συνεργάζεται στενά με τις ιατρικές αρχές, ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή του στο νοσοκομείο Mercy, κοντά στον τόπο κατοικίας του, μόλις η κατάστασή του το επιτρέψει.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μετς



«Η Μετς με βαθιά λύπη ανακοινώνει ότι ο Ταχιρίς Ντος Σάντος, νεαρός παίκτης του συλλόγου με καταγωγή από το Μον Σεν Μαρτέν, τραυματίστηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ο 19χρονος, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, όπου και νοσηλεύεται.



Βαθιά συγκλονισμένοι από την είδηση, η διοίκηση, οι παίκτες, οι προπονητές και το προσωπικό του συλλόγου εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στον Ταχίρις σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, καθώς παλεύει με τα τραύματά του.



Ο σύλλογος επιθυμεί επίσης να προσφέρει την πλήρη υποστήριξή του στην οικογένειά του και συνεργάζεται με τις ιατρικές Αρχές για να κανονίσει τη μεταφορά του Ταχιρίς στο Νοσοκομείο Μερσί, κοντά στο σπίτι του.



Θα παρέχονται ενημερώσεις για την κατάσταση του Ταχιρίς σε περίπτωση που υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Εν τω μεταξύ, η Μετς ζητά από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του Ταχιρίς και της οικογένειάς του».

Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana.



L'ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance. — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 1, 2026

Η πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά προκάλεσε περίπου 40 θανάτους και περίπου 115 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και αρκετοί Γάλλοι, σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές και το γαλλικό ΥΠΕΞ. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μπαρ κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς.