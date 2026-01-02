Κραν Μοντανά: Με εγκαύματα έως 40% πολλοί από τους τραυματίες, θα πάρει εβδομάδες η αναγνώριση των νεκρών

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες είναι νέοι άνθρωποι - «Μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα», είπε ο πρόεδρος της χώρας