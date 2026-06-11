Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς σε ηλικία 66 ετών
Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς σε ηλικία 66 ετών
Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 66 ετών, ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς.
Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από φίλους, συναδέλφους και ανθρώπους που τον γνώριζαν και έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλειά του.
Με ανάρτησή του στο Facebook τον αποχαιρέτησε και ο επικεφαλής της Νέα Αριστερά, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα, την πορεία και τη συμβολή του Νίκου Σερβετά στη δημοσιογραφία, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.
Αεικίνητος, πεισματάρης κα μαχητικός, τόσο ως δημοσιογράφος όσο και ως άνθρωπος, ο Νίκος αφήνει ένα μεγάλο κενό σε όλους εμάς του φίλους του και τους συντρόφους του.
Αλλά προπαντός στους δικός του ανθρώπους.
Αγαπημένη μας Αγγέλικα, Ειρήνη, Μαριάννα και Δήμο, βαθιά συλλυπητήρια και μια μεγάλη αγκαλιά».
Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από φίλους, συναδέλφους και ανθρώπους που τον γνώριζαν και έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλειά του.
Με ανάρτησή του στο Facebook τον αποχαιρέτησε και ο επικεφαλής της Νέα Αριστερά, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα, την πορεία και τη συμβολή του Νίκου Σερβετά στη δημοσιογραφία, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη:«Η απώλεια του συντρόφου μας Νίκου Σερβετά είναι πολύ επώδυνη. Ήταν πανταχού παρών με έναν επίμονο και γλυκό τρόπο.
Αεικίνητος, πεισματάρης κα μαχητικός, τόσο ως δημοσιογράφος όσο και ως άνθρωπος, ο Νίκος αφήνει ένα μεγάλο κενό σε όλους εμάς του φίλους του και τους συντρόφους του.
Αλλά προπαντός στους δικός του ανθρώπους.
Αγαπημένη μας Αγγέλικα, Ειρήνη, Μαριάννα και Δήμο, βαθιά συλλυπητήρια και μια μεγάλη αγκαλιά».
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