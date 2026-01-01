Τα σενάρια για το πώς ξέσπασε η φωτιά στο Κραν Μοντανά και οι φωτογραφίες ντοκουμέντα μέσα από το μπαρ - Πάνω από 40 νεκροί και 115 τραυματίες

🔴 EN DIRECT

DOCUMENT BFMTV. Incendie mortel à Crans-Montana: une photo prise dans le bar capture le moment du départ de feuhttps://t.co/U1YHJSaDqk pic.twitter.com/NNmxnIQ9KA — BFM (@BFMTV) January 1, 2026

Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται μία σερβιτόρα να κρατάει σαμπάνια με βεγγαλικά και να κάθεται στους ώμους ενός σερβιτόρου. Η φωτογραφία, όπως αναφέρει το γαλλικό Μέσο τραβήχτηκε από θαμώνα του μπαρ.

DOCUMENT BFMTV. Crans-Montana: une photo du bar prise par une rescapée avant l'incendie mortelhttps://t.co/nRcLyMMLLX pic.twitter.com/Yxqa0NXgZg — BFM (@BFMTV) January 1, 2026



Ο πανικός στο μπαρ

φαίνονται δεκάδες άνθρωποι να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από το φλεγόμενο μπαρ. Μάλιστα, αρκετός κόσμος είχε εγκλωβιστεί στις σκάλες του μπαρ, στην προσπάθειά τους για να βγουν από το κτίριο, με τις στιγμές να είναι συγκλονιστικές. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να αποτυπώνει τις πρώτες στιγμές της φωτιάς.





🚨🇨🇭🔥 Des personnes prises au piège par les flammes dans le bar de Crans-Montana tentent désespérément de s’échapper par la seule issue, qui est bloquée. (témoins) pic.twitter.com/aBQXtKRME9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026





🚨🇨🇭🔥 Le feu se propageant à grande vitesse dans le bar de Crans-Montana (VS) filmé par de nombreuses personnes, qui tentent ensuite de s’échapper. (témoins) pic.twitter.com/MrXD537KVh — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026





🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES - Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Στο παρακάτω βίντεο φαίνονται και κάποιοι θαμώνες να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά από την οροφή του μπαρ.





🚨 🇨🇭 INCROYABLE : « Wallah, il brûle », des jeunes essaient d’éteindre le feu dès le TOUT DÉBUT de l’incendie à Crans-Montana, en Suisse.



Terrifiant… 😞 pic.twitter.com/3U22VsH81f — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) January 1, 2026



Άξιο αναφοράς είναι πως σε





Στη Γαλλία τραυματίες



Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δύο τραυματίες διακομίζονται στη Γαλλία με ελικόπτερο, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε μέσω ανάρτησής του στο Χ ότι «η Γαλλία υποδέχεται τους τραυματίες στα νοσοκομεία της και είναι διαθέσιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια». Παράλληλα, άλλοι τραυματίες πρόκειται να μεταφερθούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Γερμανίας και της Ιταλίας.



Ανησυχία για ανήλικους από το Μιλάνο



Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση τριών νέων από το Μιλάνο, οι οποίοι βρέθηκαν στο επίκεντρο της έκρηξης που σημειώθηκε έξω από το μπαρ Costellation στο Κραν Μοντανά. Πρόκειται για μια κοπέλα και δύο αγόρια ηλικίας 16 ετών. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, η ανήλικη νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ζυρίχης σε κωματώδη κατάσταση.



Ένας από τους νεαρούς τραυματίες μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Νοσοκομείο Niguarda του Μιλάνου, φέροντας σοβαρά εγκαύματα στο χέρι και στο κεφάλι. Ο τρίτος φίλος της παρέας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχε εισέλθει στο μπαρ, καθώς του απαγορεύτηκε η είσοδος και παρακολούθησε την έκρηξη από εξωτερικό χώρο.



Στο μεταξύ, άλλοι τρεις νεαροί Ιταλοί τραυματίες διακομίστηκαν το απόγευμα στο Μιλάνο. Το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρώτο προσγειώθηκε λίγο πριν τις 7:00 μ.μ. στο νοσοκομείο Niguarda. Η κατάστασή του είναι σοβαρή, αλλά όχι σε βαθμό που να εμποδίζει τη μεταφορά του. Εκεί αναμένεται να διακομιστούν και οι άλλοι δύο Ιταλοί τραυματίες, όλοι διασωληνωμένοι και με εγκαύματα που εκτιμάται ότι καλύπτουν το 30% έως 40% της επιφάνειας του σώματός τους. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, πρόκειται για μία γυναίκα κάτω των 30 ετών και δύο ανήλικα αγόρια.



«Μπορεί να είχε 200 άτομα»



Ελληνίδα επισκέπτρια που βρέθηκε στην περιοχή λίγο πριν το δυστύχημα είπε πως στο μπαρ Le Constellation βρίσκονταν πιθανότατα 200 άτομα. «Κάθε χρόνο, υπάρχει ένα event το οποίο οργανώνεται από τον δήμο. Το οποίο είναι ένα πάρτι μεγάλο, με ένα dj set κιόλας με ανθρώπους που παίζουν μουσική. Η κατάσταση ήταν λίγο, πώς να στο πω, extreme. Υπό την έννοια ότι υπήρχε πάρα πολύς κόσμος. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες άτομα, πολλών εθνικοτήτων. Κυρίως Ιταλοί, Γάλλοι και γερμανόφωνοι νεαρής ηλικίας. Οι ηλικίες ξεκινούσαν από 15 ετών θα έλεγα. Τα αποχαιρετιστήρια, τα οποία ξεκίνησαν από την ομάδα που διοργανώνει τα event, ήταν μία και οκτώ και μετά από τις μία και δέκα, ο κόσμος ξεκίνησε να πηγαίνει σε διάφορα. Κάποιος πέταξε, την ώρα που τελείωσε το event και ο κόσμος άρχισε να απομακρύνεται. Πέταξε μπροστά στην εξέδρα στην οποία γινόταν η εκδήλωση ένα βεγγαλικό», περιέγραψε η Κέλλυ Διόλατζη στο STAR.



«Το συγκεκριμένο μαγαζί στο οποίο έγινε η έκρηξη, πιθανώς να είχε 200 άτομα μέσα. Ήταν, να το πω έτσι, ένα μπαρ τοπικό το οποίο ήταν διάσημο για παρτάκια και φυσικά μια νούμερο ένα επιλογή μετά από το κεντρικό event, να πάνε εκεί πέρα τα παιδιά», ανέφερε.



«Αφότου είδαμε αυτή την κατάσταση με τα βεγγαλικά, η οποία ήταν λίγο περίεργη να σου πω την αλήθεια, δεν είναι ότι φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή, αλλά σκέφτηκα μέσα μου “εντάξει τώρα αυτοί παραείναι μεθυσμένοι”. Είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, σειρήνες, ελικόπτερα, διασωστικά. Τα πάντα», είπε.



«Ξέρω ότι έχουν κλείσει την περιοχή μόνο η αστυνομία μπαίνει και βγαίνει στην περιοχή, είναι σοκαρισμένοι και στεναχωρημένοι» είπε στο STAR η Ελευθερία Μαρκογιαννάκη, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βέρνης.



Η φωτιά στο μπαρ



Στο Κραν Μοντανά επιχείρησαν 45 ασθενοφόρα, 13 ελικόπτερα και περισσότερα από 150 πυροσβεστικά οχήματα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές, χρειάστηκαν περισσότερες από 3.30 ώρες για να μεταφερθούν οι τραυματίες σε νοσοκομεία. Παράλληλα, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία δήλωσαν άμεσα πως οι νοσοκομειακές μονάδες που διαθέτουν πλησίον της περιοχής είναι διαθέσιμες, ενώ ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως έχει αναλάβει ο ίδιος τη διάθεση μέσων για την υλοποίηση της συγκεκριμένης επιχείρησης.



Όπως επισημάνθηκε, στη 1:30 τα ξημερώματα ο καπνός έγινε αντιληπτός και μερικά λεπτά αργότερα σήμανε κόκκινος συναγερμός σε Πυροσβεστική (ανταποκρίθηκε και περιόρισε τη φωτιά σε σύντομο χρονικό διάστημα) και Αστυνομία. Στις 4:14 άνοιξε η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης, ενώ στις 5 τα ξημερώματα έφτασαν οι τελευταίοι τραυματίες στα νοσοκομεία.



Σε σοκ το ζευγάρι των ιδιοκτητών



Στο μεταξύ, σύμφωνα με το γαλλικό κανάλι BFMTV, επικαλούμενο πηγή κοντά στις έρευνες, οι ιδιοκτήτες του μπαρ που κάηκε στο Κραν Μοντανά είναι ένα ζευγάρι Γάλλων που ζουν στην περιοχή εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια. Οι συγκεκριμένοι έχουν τρία μπαρ στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και το La Constellation. Η 40χρονη γυναίκα βρισκόταν στο μπαρ χθες το βράδυ όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό και υπέστη εγκαύματα στο χέρι της, ενώ ο 49χρονος σύντροφός της βρισκόταν σε ένα από τα άλλα δύο μπαρ. «Είναι και οι δύο σε κατάσταση απόλυτου σοκ», πρόσθεσε η πηγή.