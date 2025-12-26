Ζελένσκι: Την Κυριακή η συνάντηση με Τραμπ για εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ντόναλντ Τραμπ Πόλεμος στην Ουκρανία

Ζελένσκι: Την Κυριακή η συνάντηση με Τραμπ για εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι στόχος της συνάντησης είναι η οριστικοποίηση ζητημάτων – Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τη συνάντηση

Ζελένσκι: Την Κυριακή η συνάντηση με Τραμπ για εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας
3 ΣΧΟΛΙΑ
Την Κυριακή αναμένεται να γίνει η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στην ατζέντα της συνάντησης βρίσκεται το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας. «Η συνάντηση αυτή γίνεται ειδικά με στόχο να οριστικοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορούμε», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Είχε προηγηθεί το δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios περί συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι στη Φλόριντα και ειδικότερα στο θέρετρο του Αμερικανού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο.

Τα ξημερώματα, ο Ζελένσκι έγραψε ότι υπάρχει συμφωνία για συνάντηση των δύο ηγετών στο εγγύς μέλλον. «Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», είχε αναφέρει.

«Ο Ρουστέμ Ουμέροφμ με ενημέρωσε για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!» έγραψε ο Ζελένσκι.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης