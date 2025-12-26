Ζελένσκι: Την Κυριακή η συνάντηση με Τραμπ για εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι στόχος της συνάντησης είναι η οριστικοποίηση ζητημάτων – Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τη συνάντηση
Την Κυριακή αναμένεται να γίνει η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος.
Στην ατζέντα της συνάντησης βρίσκεται το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας. «Η συνάντηση αυτή γίνεται ειδικά με στόχο να οριστικοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορούμε», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.
Είχε προηγηθεί το δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios περί συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι στη Φλόριντα και ειδικότερα στο θέρετρο του Αμερικανού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο.
Τα ξημερώματα, ο Ζελένσκι έγραψε ότι υπάρχει συμφωνία για συνάντηση των δύο ηγετών στο εγγύς μέλλον. «Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», είχε αναφέρει.
«Ο Ρουστέμ Ουμέροφμ με ενημέρωσε για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!» έγραψε ο Ζελένσκι.
