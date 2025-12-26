Συνάντηση με τον Τραμπ προαναγγέλλει ο Ζελένσκι: Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν την Πρωτοχρονιά
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ντόναλντ Τραμπ Πόλεμος στην Ουκρανία

Συνάντηση με τον Τραμπ προαναγγέλλει ο Ζελένσκι: Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν την Πρωτοχρονιά

«Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον» έγραψε στο Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας

Συνάντηση με τον Τραμπ προαναγγέλλει ο Ζελένσκι: Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν την Πρωτοχρονιά
23 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα «φωτιά» στο διπλωματικό παρασκήνιο γύρω από τις προσπάθειες να μπει τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας βάζει η ανάρτηση του προέδρου της χώρας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Στην ανάρτησή του στο Χ ο κ. Ζελένσκι δηλώνει ότι υπάρχει συμφωνία για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στο «εγγύς μέλλον», προσθέτοντας, δε, ότι «πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά»

«Ο Ρουστέμ Ουμέροφμ με ενημέρωσε για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!» έγραψε ο Ζελένσκι.



Η ανάρτηση έρχεται λίγα 24ωρα μετά την αποκάλυψη από τον ίδιο τον Ζελένσκι του νέου σχεδίου 20 σημείων στο οποίο φέρεται να έχουν συμφωνήσει ΗΠΑ και Ουκρανία αλλά και την επικοινωνία που είχε την Πέμπτη με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ..

Το κείμενο που παρουσίασε ο Ζελένσκι προβλέπει το πάγωμα του μετώπου στις σημερινές γραμμές του, χωρίς όμως να προσφέρει καμία άμεση λύση στο ακανθώδες ζήτημα των εδαφών που κατέχει η Ρωσία, που αποτελούν περίπου το 19% της Ουκρανίας.

Σε αντίθεση με την αρχική εκδοχή, το νέο έγγραφο παραβλέπει επίσης σημαντικές αξιώσεις της Μόσχας: την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές του Ντονμπάς που ελέγχουν ακόμη και τη νομική δέσμευση του Κιέβου να μην ενταχθείς το ΝΑΤΟ. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται απίθανο να συμφωνήσει η Ρωσία με τη νέα πρόταση. Όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Μόσχα «εξετάζει τη θέση της» και αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες.
23 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης