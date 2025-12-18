Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας θέλει αυστηρότερα μέτρα εναντίον της υποκίνησης μίσους
Ο Άντονι Αλμπανέζι υποσχέθηκε πιο αυστηρά μέτρα μετά την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ με 15 νεκρούς την Κυριακή
Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι υποσχέθηκε σήμερα πιο αυστηρά μέτρα εναντίον «τους μίσους, του διχασμού και της ριζοσπαστικοποίησης», μετά την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ με 15 νεκρούς την Κυριακή.
«Είναι ξεκάθαρο πως πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να καταπολεμήσουμε αυτή τη σατανική μάστιγα, πολλά περισσότερα», δήλωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών, δεσμευόμενος να προωθήσει πιο αυστηρά μέτρα εναντίον του λόγου υποκίνησης μίσους τον οποίο εκφέρουν κάποιοι ιεροκήρυκες και να ακυρώνει βίζες ανθρώπων που διασπείρουν τον λόγο μίσους.
