Αλμπανέζι: Κίνητρο της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ μοιάζει να ήταν η ιδεολογία του ISIS

Στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν την Κυριακή οι δύο τρομοκράτες βρέθηκαν σημαίες του Ισλαμικού Κράτους - Πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ τουλάχιστον 40 φορές





Ο Αλμπανέζι αναφέρθηκε σήμερα στις πρώτες ενδείξεις που αφήνουν να εννοηθεί πως οι δυο άνδρες είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί προτού διαπράξουν τη «μαζική δολοφονία».







Πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ τουλάχιστον 40 φορές μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου δέκα λεπτών το βράδυ προχθές Κυριακή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 40 και πλέον.



Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από διεθνή μέσα ενημέρωσης πατέρας και γιος με καταγωγή από τη Λαχώρη του Πακιστάν ετοίμαζαν για καιρό την επίθεση έχοντας ως ορμητήριο ένα διαμέρισμα Airbnb που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 λεπτών από την παραλία όπου εκδήλωσαν το δολοφονικό αμόκ τους.







Το κτήριο έχει ήδη ερευνηθεί από αστυνομικούς που φέρονται να έχουν εντοπίσει εκεί αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.



Το ISIS είχε κυριεύσει από το 2014 αχανείς τομείς του Ιράκ και της Συρίας προτού το «χαλιφάτο» του καταρρεύσει το 2019, όμως συνεχίζει να έχει πυρήνες εν υπνώσει στα δυο κράτη κι όχι μόνο.



«Είχε προσελκύσει την προσοχή (...) εξαιτίας σχέσεών του με άλλους», πιο συγκεκριμένα «δυο ανθρώπους με τους οποίους συνδεόταν (...) και πήγαν φυλακή, όμως δεν είχε θεωρηθεί την εποχή δυνητικός ύποπτος», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι.



Η αστυνομία ανακοίνωσε προχθές πως συνέλαβε τον Ναβίντ Ακράμ. Σοβαρά τραυματισμένος, νοσηλεύεται σε κώμα, υπό φρούρηση των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Ο πατέρας του, ο Σατζίντ Ακράμ, 50 ετών, σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών.



Οι δεσμοί με το ISIS

Ως βασικότερη εκδοχή παρουσιάζεται οι δύο τρομοκράτες να είχαν κάποιου είδους σχέση με το Ισλαμικό Κράτος με το ABC Αυστραλίας να μεταδίδει νωρίτερα ότι στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν την Κυριακή οι δύο τρομοκράτες βρέθηκαν σημαίες του ISIS.



Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, επίσης, ότι ο 24χρονος είχε σπουδάσει στο ισλαμικό κέντρο Αλ Μουράντ καθώς το 2022 είχε επισημανθεί σε φωτογραφία στην οποία τον επαινούσαν για την άριστη γνώση «όλων των κανόνων του tajweed» — της απαγγελίας των νόμων του Κορανίου.



Το σενάριο αυτό ενισχύει, δε, η πληροφορία από την Telegraph της Αυστραλίας ότι ο 50χρονος Σαχίντ και ο 24χρονος Ναβίντ είχαν περάσει ένα μήνα στις Φιλιππίνες, μια χώρα που θεωρείται ένα από τα κορυφαία κέντρα εξτρεμιστών στον πλανήτη.



Σύμφωνα, πάντως, με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε οι δύο δράστες δεν «ανήκαν σε ευρύτερη τρομοκρατική οργάνωση». Μιλώντας στο ABC TV ανέφερε ότι η «σαφής ενημέρωση» που έλαβε από τις μυστικές υπηρεσίες είναι ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία για συνωμοσία, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα άτομα αυτά ανήκαν σε οργάνωση». «Είναι σαφές ότι το κίνητρο είναι η εξτρεμιστική ιδεολογία πρόσθεσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός.