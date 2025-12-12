Reuters: Η Κομισιόν εξετάζει δεύτερη έκδοση του προγράμματος SAFE για την Άμυνα των κρατών μελών
Το αρχικό πρόγραμμα ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ υπερκαλύφθηκε σε τέτοιο βαθμό που ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ ζητούν πλέον ένα δεύτερο
Το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια δεύτερη έκδοση του προγράμματος δανείων SAFE, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, για αμυντικά έργα, εξετάζει η Κομισιόν, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να ενισχύσει την άμυνά της λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών που προκαλεί η Ρωσία και των αμφιβολιών σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια, σύμφωνα με όσα ανέφεραν στο Reuters δύο αξιωματούχοι της ΕΕ.
Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Politico στις Βρυξέλλες ότι το αρχικό πρόγραμμα ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ (176 δισεκατομμύρια δολάρια) είχε υπερκαλυφθεί σε τέτοιο βαθμό που ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ ζητούσαν πλέον ένα δεύτερο.
Οι δύο αξιωματούχοι της ΕΕ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η Επιτροπή εξετάζει ενεργά τη συγκεκριμένη ιδέα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE, η ΕΕ δανείστηκε από κοινού χρήματα από την αγορά σε τιμές κόστους για να τα δανείσει, με τη σειρά της, στις κυβερνήσεις της ΕΕ για τα αμυντικά τους έργα. Για τις περισσότερες χώρες που δεν έχουν πιστοληπτική ικανότητα «ΑΑΑ», αυτό συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση. Επιπλέον, τα δάνεια αυτά μπορούν να έχουν διάρκεια έως 45 έτη και περίοδο χάριτος 10 ετών για την αποπληρωμή του κεφαλαίου.
Η Επιτροπή έλαβε αιτήσεις για δάνεια αξίας περίπου 190 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος SAFE, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή ζήτηση και για μια δεύτερη έκδοση, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Ωστόσο, σημείωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει πόσα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στο (πιθανό) δεύτερο πρόγραμμα.
«Νομίζω ότι θα χρειαστεί να αναπτύξουμε αυτό το μέσο. Το ερώτημα είναι πότε», ανέφερε ο αξιωματούχος, υποδηλώνοντας ότι το επόμενο έτος θα μπορούσε να είναι η ιδανική στιγμή: «Υπάρχουν βάσιμα επιχειρήματα που μας πείθουν γιατί είναι σημαντικό να το έχουμε».
