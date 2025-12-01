Συμφωνία για ένταξη του Καναδά στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ
Συμφωνία για ένταξη του Καναδά στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει σε καναδικές αμυντικές εταιρείες διευρυμένη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά

Συμφωνία για ένταξη του Καναδά στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ

Ο Καναδάς κατέληξε σε συμφωνία για την ένταξή του στο πρόγραμμα «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE), η οποία θα δώσει σε καναδικές αμυντικές εταιρείες διευρυμένη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι.

«Η συμμετοχή του Καναδά στο SAFE θα καλύψει σημαντικά κενά δυνατοτήτων, θα διευρύνει τις αγορές για τους Καναδούς προμηθευτές και θα προσελκύσει στον Καναδά ευρωπαϊκές επενδύσεις σε αμυντικό εξοπλισμό», αναφέρει η ανακοίνωση.


Το SAFE – ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 150 δισ. ευρώ για προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού – δημιουργήθηκε φέτος στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την άμυνά της έως το 2030, εν μέσω ανησυχίας για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση και αμφιβολιών σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ευρώπης.


