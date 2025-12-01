Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Συμφωνία για ένταξη του Καναδά στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ
Συμφωνία για ένταξη του Καναδά στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει σε καναδικές αμυντικές εταιρείες διευρυμένη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά
Ο Καναδάς κατέληξε σε συμφωνία για την ένταξή του στο πρόγραμμα «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE), η οποία θα δώσει σε καναδικές αμυντικές εταιρείες διευρυμένη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι.
«Η συμμετοχή του Καναδά στο SAFE θα καλύψει σημαντικά κενά δυνατοτήτων, θα διευρύνει τις αγορές για τους Καναδούς προμηθευτές και θα προσελκύσει στον Καναδά ευρωπαϊκές επενδύσεις σε αμυντικό εξοπλισμό», αναφέρει η ανακοίνωση.
Canada has officially joined the EU’s €150 billion SAFE defense procurement program, the first non-EU country to do so. The agreement allows Canadian firms to participate in EU-financed defense projects, boosting joint capabilities. Fifteen EU members have included Ukraine… pic.twitter.com/YwhJymbe6H— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 1, 2025
Το SAFE – ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 150 δισ. ευρώ για προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού – δημιουργήθηκε φέτος στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την άμυνά της έως το 2030, εν μέσω ανησυχίας για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση και αμφιβολιών σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ευρώπης.
Ειδήσεις σήμερα:
Αγορά ακινήτων: Δεν σταματάει η τρέλα! Στα €8.250 ανά τ.μ. πωλείται νεόδμητο διαμέρισμα στο Παγκράτι
Πλημμύρισε με σκουπίδια από την Αλβανία το Ντουμπρόβνικ – Τα παρέσυραν θαλάσσια ρεύματα μετά από κακοκαιρία
Οι δοκιμάστριες του Χίτλερ: 15 γυναίκες δοκίμαζαν το φαγητό του Φύρερ, για να μην τον δηλητηριάσουν - Η πραγματική ιστορία
Αγορά ακινήτων: Δεν σταματάει η τρέλα! Στα €8.250 ανά τ.μ. πωλείται νεόδμητο διαμέρισμα στο Παγκράτι
Πλημμύρισε με σκουπίδια από την Αλβανία το Ντουμπρόβνικ – Τα παρέσυραν θαλάσσια ρεύματα μετά από κακοκαιρία
Οι δοκιμάστριες του Χίτλερ: 15 γυναίκες δοκίμαζαν το φαγητό του Φύρερ, για να μην τον δηλητηριάσουν - Η πραγματική ιστορία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα