Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Άμυνα, ασφάλεια, στεγαστική κρίση και κόστος ζωής στις προτεραιότητες της Κομισιόν

«Η Ευρώπη δίνει μάχη. Μάχη για μια ήπειρο ακέραιη και ειρηνική. Για μια ελεύθερη και ανεξάρτητη Ευρώπη. Μάχη για τις αξίες μας και τις δημοκρατίες μας. Μάχη για την ελευθερία μας και την ικανότητά μας να ορίζουμε οι ίδιοι το πεπρωμένο μας. Ας μη γελιόμαστε — η μάχη που δίνουμε είναι για το μέλλον μας». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν προσπάθησε να ηρεμήσει το εκρηκτικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί εναντίων της τόσο εντός του ΕΚ όσο και σε ορισμένα κράτη - μέλη, λόγω των εμπορικών συμφωνιών με τις ΗΠΑ και τις χώρες της Mercosur, όσο και για τις δηλώσεις της για πιθανή ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία αλλά και για τη σιωπή της για τα γεγονότα στη Γάζα.

Σε αυτό το πλαίσιο η πρόεδρος της Κομισιόν έθεσε τις βάσεις για αυτό που χαρακτήρισε ως «τη στιγμή της ανεξαρτησίας της Ευρώπης», προσθέτοντας ότι «πρέπει να κάνουμε πραγματικότητα την επόμενη επανένωση της Ευρώπης».

Άμυνα και ασφάλεια

Η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας τονίζοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, καθώς η πολεμική οικονομία του Πούτιν θα συνεχιστεί, ακόμη κι αν τελειώσει ο πόλεμος, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη της δικής της ασφάλειας.

«Στις αρχές αυτού του έτους, δρομολογήσαμε το σχέδιο “Ετοιμότητα με ορίζοντα το 2030”, το οποίο θα μπορούσε να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους έως και 800 δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της άμυνας. Αυτό περιλαμβάνει το πρόγραμμα SAFE, το οποίο είναι πλέον έτοιμο να χορηγήσει 150 δισεκατομμύρια ευρώ για κοινές αγορές. Δεκαεννέα κράτη μέλη έχουν ήδη υποβάλει σχετικό αίτημα. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι πλήρης.» υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν. Σύμφωνα με την ίδια, η ΕΕ πρέπει να επενδύσει για να στηρίξει την ανατολική της πτέρυγα με ένα παρατηρητήριο, το Eastern Flank Watch, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να εξοπλιστεί η Ένωση με ανεξάρτητα στρατηγικά μέσα, όπως επενδύσεις στη διαστημική επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο, και στη δημιουργία ενός τείχους μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις χώρες της Βαλτικής. «Η Ευρώπη θα υπερασπιστεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό της επικράτειάς της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Γάζα και Ισραήλ

Για πρώτη φορά στη θητεία της η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε και στην κατάσταση στη Γάζα, προκαλώντας επιδοκιμασίες αλλά και αποδοκιμασίες από τους παρόντες Ευρωβουλευτές. Σύμφωνα με την ίδια, η Κομισιόν θα αναστείλει τη διμερή στήριξη προς το Ισραήλ και θα σταματήσει όλες τις σχετικές πληρωμές, χωρίς αυτό να επηρεάσει το έργο μας με την ισραηλινή κοινωνία των πολιτών ή με το Γιαντ Βασέμ.

Παράλληλα η Κομισιόν, θα υποβάλει δύο ακόμη προτάσεις στο Συμβούλιο: Την επιβολή κυρώσεων κατά των ακραίων υπουργών και των βίαιων εποίκων και τη μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης για θέματα σχετικά με το εμπόριο. Μια δύσκολη έως αδύνατη αποστολή, καθώς χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Τσεχία η Πολωνία και η Αυστρία, δεν φαίνονται διατεθειμένες να υποστηρίξουν ένα τέτοιο σχέδιο.

Ψηφιακή και καθαρή τεχνολογία

Αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την απεξάρτηση της ΕΕ από τρίτες χώρες, η πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η ανεξαρτησία της Ευρώπης θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να είναι ανταγωνιστική στις ταραχώδεις συνθήκες του σήμερα.

«Έχουμε ό,τι χρειάζεται για να ακμάσουμε εδώ στην Ευρώπη — από την ενιαία αγορά μας έως την κοινωνική οικονομία της αγοράς μας. Γνωρίζουμε όμως ότι οι οικονομικές και γεωπολιτικές αντιξοότητες είναι σφοδρές. Και έχουμε δει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξαρτήσεις εναντίον μας. Γι' αυτό και θα πραγματοποιήσουμε τεράστιες επενδύσεις στην ψηφιακή και την καθαρή τεχνολογία. Και ακόμα περισσότερες στο μελλοντικό μας Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και σ' ένα διπλάσιου μεγέθους πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμά μας για την έρευνα και την καινοτομία. Έχουμε επίσης καταπιαστεί με τα βασικά σημεία συμφόρησης που εντοπίστηκαν στην έκθεση Ντράγκι — από την ενέργεια έως τα κεφάλαια, από τις επενδύσεις έως την απλούστευση» δήλωσε χαρακτηριστικά υπογραμμίζοντας ότι «οι δέσμες μέτρων που έχουμε προτείνει έως τώρα θα κάνουν στ' αλήθεια τη διαφορά. Λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερες αλληλεπικαλύψεις, λιγότερο πολύπλοκοι κανόνες.»

Ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς

Η πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε και σε ένα από τα βασικά σημεία των εκθέσεων Ντραγκι και Λέττα που αφορά στην ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς , καθώς ο ημιτελής της χαρακτήρας πλήττει σκληρά την ευρωπαϊκή οικονομία. «Το ΔΝΤ εκτιμά ότι οι εσωτερικοί φραγμοί στην ενιαία αγορά ισοδυναμούν με δασμό 45 % στα εμπορεύματα. Και δασμό 110 % στις υπηρεσίες. Σκεφτείτε μόνο τι χάνουμε. Και, όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση Λέτα, η ενιαία αγορά είναι ακόμα ανολοκλήρωτη, κυρίως σε τρεις τομείς: τον χρηματοοικονομικό, τον ενεργειακό και τον τηλεπικοινωνιακό», δήλωσε η ίδια.

Κόστος ζωής, στεγαστικό πρόβλημα και θέσεις εργασίας

Η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε για πρώτη φορά και στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής, του στεγαστικού προβλήματος και των καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ θα προτείνει νομοθετική πράξη για ποιοτικές θέσεις εργασίας, καθώς η ΕΕ χρειάζεται επειγόντως μια φιλόδοξη στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας. Για το στεγαστικό πρόβλημα τόνισε ότι οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν άνω του 20 % από το 2015 ενώ οι οικοδομικές άδειες μειώθηκαν κατά περισσότερο από 20 % σε πέντε χρόνια, κάτι που σύμφωνα με την ίδια δεν αποτελεί απλώς στεγαστική κρίση, αλλά κοινωνική κρίση. «Στο πνεύμα αυτό, θα συγκαλέσουμε την πρώτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για τη στέγαση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το θέμα θα βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας» υπογράμμισε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν.