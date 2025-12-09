Φυσιολογική διαδικασία η επιστολή στην Ελλάδα για το SAFE, κανένα σχέδιο δεν έχει απορριφθεί, λέει η Κομισιόν

Όταν η Επιτροπή έχει απορίες σχετικά με ένα εθνικό σχέδιο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, απευθύνεται στις εθνικές αρχές για να ζητήσει διευκρινίσεις, επισήμανε ο εκπρόσωπος για θέματα άμυνας, Τιερί Ρενιέ