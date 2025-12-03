Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Στις ΗΠΑ στα τέλη Δεκεμβρίου ο Νετανιάχου, θα συναντηθεί με Τραμπ για τη Συρία και τη Γάζα
Στις ΗΠΑ στα τέλη Δεκεμβρίου ο Νετανιάχου, θα συναντηθεί με Τραμπ για τη Συρία και τη Γάζα
Την πληροφορία για την επίσκεψη Νετανιάχου στις ΗΠΑ έδωσε το Στρατιωτικό Ραδιόφωνο του Ισραήλ - Στις 5 το απόγευμα η Χαμάς θα παραδώσει νέα σορό ομήρου στο Ισραήλ
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά το διάστημα 28-31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες από το Στρατιωτικό Ραδιόφωνο του Ισραήλ. Οι ακριβείς ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.
Πηγές ανέφεραν πως η συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην εξοχική κατοικία του Αμερικανού προέδρου, στο Μαρ-α-Λάγκο.
Το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις προγραμματισμένες ημερομηνίες της επίσκεψης.
Η επίσκεψη του Νετανιάχου στις ΗΠΑ αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε μια περίοδο που μεγάλο μέρος των ΗΠΑ θα βρίσκεται σε διακοπές μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ενώ το Κογκρέσο δεν θα βρίσκεται σε συνεδρίαση εκείνη την περίοδο.
Το Γραφείο του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε χθες ότι ο Τραμπ προσκάλεσε τον Νετανιάχου για συνάντηση στις ΗΠΑ, που θα είναι η πέμπτη του επίσκεψη από τότε που ανέλαβε το αξίωμα ο Τραμπ τον Ιανουάριο. Η συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί σε μια αναδυόμενη συμφωνία ασφάλειας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, καθώς και σε συντονισμό για την εφαρμογή του ειρηνικού σχεδίου για τη Γάζα του Τραμπ.
Η Χαμάς παραδίδει κι άλλη σορό ενός ομήρου στο Ισραήλ
Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τη σορό ενός θύματος ομήρου στο Ισραήλ στις 5 το απόγευμα σήμερα, μετά την ανακάλυψή του στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Ταξιαρχίες αλ-Κουντς της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ.
Η Χαμάς ανέφερε νωρίτερα ότι οι Ταξιαρχίες αλ-Κουντς και οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ εντόπισαν ανθρώπινα υπολείμματα που πιστεύεται ότι ανήκουν σε έναν θύμα ομήρου στη Μπέιτ Λαχίγια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Το δίκτυο ειδήσεων Quds News ανέφερε επίσης ότι δημοσίευσε φωτογραφία με μάσκες ενόπλων που μεταφέρουν σάκο με σορό.
