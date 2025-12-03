Ζευγάρι Ρώσων απατεώνων crypto βασανίστηκε μέχρι θανάτου στα Αραβικά Εμιράτα για να δώσει τους κωδικούς για τα 430 εκατ. ευρώ τους

Αξιωματούχοι στη Ρωσία αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες συλλήψεις, καθώς επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο πίσω από μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις δολοφονίας Ρώσων πολιτών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο Hatta από τον προσωπικό τους οδηγό, προτού επιβιβαστεί σε άλλο όχημα για το υπόλοιπο της διαδρομής. Ο Novak στη συνέχεια έστειλε μήνυμα σε επαφές του από το κινητό του, λέγοντας ότι ήταν «κολλημένος στα βουνά στα σύνορα με το Ομάν» και ότι χρειαζόταν επειγόντως 152.000 λίρες. Οι ανακριτές αναφέρουν ότι η επαφή με το ζευγάρι χάθηκε λίγο μετά.Τα κινητά τους τηλέφωνα εντοπίστηκαν στη συνέχεια διαδοχικά σε Hatta, Ομάν και Κέιπ Τάουν, προτού τα σήματα χαθούν οριστικά στις αρχές Οκτωβρίου. Οι ντετέκτιβ πιστεύουν ότι τα τηλέφωνα ενεργοποιήθηκαν σκόπιμα σε αυτές τις τοποθεσίες, προκειμένου να παραπλανηθούν οι αρχές.