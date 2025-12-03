Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για κακοκαιρία από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη: Οι κόκκινες περιοχές, προειδοποίηση και για την Αττική

Live χάρτης για την κακοκαιρία, προειδοποίηση μετεωρολόγων για αδιάκοπες βροχές, χοντρό χαλάζι και πολλούς κεραυνούς

Νέα προειδοποίηση Κολυδά για επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές, κόκκινος συναγερμός για την κακοκαιρία

Live χάρτης δείχνει την πορεία της κακοκαιρίας



Κακοκαιρία: Μεγάλα ύψη βροχής θα δεχθούν Θεσσαλία, Πιερία, Όλυμπος και δυτική Χαλκιδική

Προειδοποίηση Μαρουσάκη για αδιάκοπες βροχές, χοντρό χαλάζι και επικίνδυνους κεραυνούς



Τι λένε Τσατραφύλλιας, Καλλιάνος

Αναλυτικά ο καιρός την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό στα Δωδεκάνησα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και βαθμιαία κατά τόπους στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.



Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως 16 με 18 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα θαλάσσια - παραθαλάσσια των υπόλοιπων περιοχών. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.



Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Κρήτη.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα νότια από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.





Ο καιρός την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολικήηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατάτόπους ισχυρά.



Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσειστα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπεςπεριοχές τους 17 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και καταιγίδες πουπιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης μετοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.



Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 καιπρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα επικρατήσουνβορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα νότια.



Ο καιρός το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.







Ειδήσεις σήμερα



Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία



Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες



Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια. Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Κρήτη.Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα.Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα νότια από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολικήηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατάτόπους ισχυρά.Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσειστα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπεςπεριοχές τους 17 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και καταιγίδες πουπιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης μετοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 καιπρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα επικρατήσουνβορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα νότια.

ζ. στις Κυκλάδεςη. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα ΔωδεκάνησαΤην Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:α. στην κεντρική Μακεδονίαβ. στη Θεσσαλία και τις Σποράδεςγ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοιαδ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησοε. στις Κυκλάδες και την Κρήτηστ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.και σταδιακά θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας.Το βαρομετρικό χαμηλό, που βρίσκεται νότια της Ιταλίας, κινείται ανατολικά-νοτιοανατολικά. Τα φαινόμενα που ξεκίνησαν χθες από τα δυτικά, σήμερα θα ενταθούν και αναμένεται να κορυφωθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπου θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα.Οι άνεμοι θα στραφούν σε ισχυρούς νοτιάδες, που τοπικά θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.θα είναι ο μεγάλος όγκος βροχής, ο οποίος σε ορισμένες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα υψηλός.Οι πιο έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται στη. Στο Αιγαίο οι βροχές θα έχουν κατά διαστήματα καταιγιδώδη χαρακτήρα, ενώ στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία οι συνεχείς βροχοπτώσεις ενδέχεται να διαρκέσουν από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.Στην Αττική, οι πιο έντονες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα δεχθεί σημαντικό ύψος βροχής.Το Σάββατο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν, αν και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τα Δωδεκάνησα και ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για επικίνδυνα και επίμονα καιρικά φαινόμενα σε 9 περιοχές της χώρας, με τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας να τίθεται σε αυξημένη ετοιμότητα και τον «κόκκινο συναγερμό» να σηματοδοτεί έντονες βροχοπτώσεις, κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις.Συγκεκριμένα, αναφέρει:«ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ📌 Επισημαίνεται από την ΕΜΥ οτι τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.📌 Δεδομένου οτι το κυμα κακοκαιρίας έχει ήδη κόκκινο συναγερμό και επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο-με άλλα χαρακτηριστικά, - θεωρoούμε σκόπιμο να προτείνουμε να εξεταστεί η ονοματοδοσία αυτού σε #BYRON όπως προβλέπεται και προκύπτει απο τον σχετικό κατάλογο της #Eumetnet για την Νοτιοανατολική Ευρώπη».Τα δύο κορυφαία ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα, ECMWF και ICON, εμφανίζουν εντυπωσιακή σύγκλιση ως προς την κατανομή και την ένταση των βροχοπτώσεων για το επόμενο τριήμερο, προειδοποιώντας για εκτεταμένη και επίμονη κακοκαιρία στη χώρα — εκτίμηση που επιβεβαιώνει και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος επισημαίνει την ιδιαίτερη επιβάρυνση συγκεκριμένων περιοχών λόγω ορογραφικών επιδράσεων.Στην ανάρτησή του αναφέρει:«Από χθες έχουμε αναφέρει ότι τα δύο ευρωπαϊκά μοντέλα –το ECMWF και το ICON– εμφανίζουν εντυπωσιακή σύγκλιση ως προς την κατανομή και την ένταση των βροχοπτώσεων για το επόμενο τριήμερο. Και οι δύο προσομοιώσεις συμφωνούν πως η Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο εκτεταμένων, επίμονων και κατά τόπους έντονων βροχοπτώσεων, με επίκεντρο συγκεκριμένες περιοχές.Το GFS, από την άλλη, παραμένει πιο «συγκρατημένο», δίνοντας μεν βροχές, αλλά υποεκτιμώντας αρκετά τις ποσότητες. Δεν είναι σπάνιο το GFS να υστερεί σε μεσογειακά συστήματα, ιδίως όταν αυτά ενισχύονται από τη θάλασσα και αλληλεπιδρούν με ορογραφία – κάτι που γνωρίζουμε καλά στη χώρα μας.📌Εξετάζοντας τον αθροιστικό υετό έως το Σάββατο παρατηρούμε ότι :1. Τα δύο ευρωπαϊκά μοντέλα δείχνουν μεγάλα ύψη υετού σε Θεσσαλία, Πιερία, Όλυμπο και δυτική Χαλκιδική.Η ορογραφία λειτουργεί ως “επιταχυντής” των φαινομένων, με τα δύο μοντέλα να δίνουν τα υψηλότερα ύψη βροχής στη χώρα.2. Στην Ανατολική Στερεά – Εύβοια επηρεάζονται κυρίως οι προσήνεμες περιοχές στον νότιο–νοτιοανατολικό άνεμο.3. ΝΑ Αιγαίο – Κως – Ρόδος – ΚαρπάθιοςΕδώ η σύγκλιση είναι εντυπωσιακή και τα δύο μοντέλα επιμένουν σε εκτεταμένο πεδίο υετού.4. Ιόνιο & δυτικά ηπειρωτικά . Εδώ βέβαια δεν φτάνουμε στο ίδιο επίπεδο με τα ανατολικά, αλλά ECMWF και ICON συμφωνούν ότι τα δυτικά θα δεχτούν σημαντικές ποσότητες, ειδικά σε Ήπειρο – Αιτωλοακαρνανία – Αχαΐα.5. Κρήτη (κυρίως νοτιοανατολικά)ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ1. Όταν ECMWF και ICON συμφωνούν σε τόσο μεγάλη κλίμακα και με τέτοια σταθερότητα, αυξάνεται πολύ η πιθανότητα επαλήθευσης. Η χώρα οδεύει σε ένα τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων, σε Θεσσαλία – Πιερία – Χαλκιδική, Ανατολική Στερεά – Εύβοια ,ΝΑ Αιγαίο (Κως–Ρόδος).2. Βρισκόμαστε εν αναμονή των προγνώσεων και προειδοποιήσεων από την ΕΜΥ, που ήδη από χθες μας έχει προιδεάσει, καθώς δίνει την πιθανότητα ισχυρών φαινομένων στις προγνώσεις της.Προειδοποίηση εξέδωσε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, κάνοντας λόγο για αδιάκοπες βροχές μεγάλης έντασης, πιθανές χαλαζοπτώσεις με μεγάλο μέγεθος κόκκων και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα που μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.Ολόκληρη η ανάρτησή του στο facebookΗ κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από τα χαράματα της Πέμπτης ξεκινώντας από τα δυτικά θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγοςσε χθεσινή ανάρτησή του. «Πανελλαδική κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες», σημειώνει, προειδοποιώντας για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων και κατολισθήσεων σε μεγάλο τμήμα της χώρας.Όπως αναφέρει, στο, στον, στηκαι στηντα ύψη βροχής ενδέχεται να είναι, ενώ για τηνεπισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά τόσο τα ύψη βροχής όσο το γεγονός ότι «έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης».Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγοςτονίζει ότι η κακοκαιρία, η οποία θα εκδηλωθεί από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, οφείλεται σε ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.«Έρχεται κακοκαιρία, δεν χρειάζεται πανικός», σημειώνει, εξηγώντας ότι οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ισχυροί, φτάνοντας τα 7–8 μποφόρ και κατά τόπους, κυρίως στα πελάγη και τις παράκτιες περιοχές. Σύμφωνα με τη χαρτογράφηση που παρουσιάζει, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα, στηστη, στηνστηνκαι τη, στην, σε τμήματα των, στη, στην, στηνσε περιοχές της, στη, σε τμήματα των, στα νησιά του, στακαι στηΟ κ. Καλλιάνος επισημαίνει ότι τα πιθανά προβλήματα περιλαμβάνουνή σε σημεία που δεν έχουν καθαριστεί, αστικές πλημμύρες λόγω περιορισμένης απορροής, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, τοπικές κατολισθήσεις, διακοπές ρεύματος από ηλεκτρικές εκκενώσεις και έντονους ανέμους, καθώς και φαινόμενα προσωρινής ανόδου της στάθμης της θάλασσας που ενδέχεται να επηρεάσουν παράκτιες περιοχές.Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη ονα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, με καθαρισμό φρεατίων και ρεμάτων, έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων, περιπολίες σε σημεία υψηλού κινδύνου, συνεργασία με τοπικές αρχές και μέριμνα για σχολεία, νοσοκομεία και ευάλωτες ομάδες. Σημειώνει επίσης την ανάγκη προσωρινού περιορισμού πρόσβασης σε επικίνδυνα σημεία όπου τα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να επιδεινωθούν.Αναφερόμενος στους πολίτες, ο κ. Καλλιάνος τονίζει ότι. Καλεί το κοινό να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την έντονη βροχόπτωση, να μην πλησιάζει ρέματα, να μην επιχειρεί διάσχιση δρόμων με νερό, να αποφεύγει το παρκάρισμα κάτω από δέντρα και να ακολουθεί πάντα τις οδηγίες των Αρχών.Στο κλείσιμο της πρόγνωσής του υπενθυμίζει ότι η διαχείριση φυσικών καταστροφών δεν αφορά μόνο τη μετεωρολογική πρόβλεψη αλλά και την τρωτότητα των υποδομών και των τοπικών συστημάτων. Υπογραμμίζει ότι η προετοιμασία με βάση τον εκτιμώμενο κίνδυνο απαιτεί συνεχή επιτήρηση κρίσιμων σημείων, επικαιροποίηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης και άμεση κινητοποίηση όταν χρειαστεί. Όπως σημειώνει, τα καιρικά φαινόμενα δεν μπορούν να αποτραπούν, αλλά με ορθολογικό σχεδιασμό και επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές είναι εφικτό να περιοριστεί ο κίνδυνος και να προστατευθούν οι τοπικές κοινωνίες.