Βραζιλία: Άλλος ένας αστυνομικός υπέκυψε ένα μήνα μετά την πολύνεκρη εισβολή σε φαβέλα
Η επιχείρηση στις φαβέλες Πένια και Αλεμάου στοίχισε τη ζωή σε συνολικά 122 ανθρώπους
Η αστυνομία στο Ρίο ντε Ζανέιρο ανακοίνωσε το Σάββατο ότι υπέκυψε ένας ακόμη αστυνομικός που τραυματίστηκε σε επιχείρηση εναντίον συμμορίας επιδιδόμενης κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών στις 28 Οκτωβρίου, την πιο πολύνεκρη στην ιστορία της Βραζιλίας.
Ο θάνατός του αύξησε σε πέντε τις απώλειες στις τάξεις της αστυνομίας. Πρόκειται επίσης για τον βαρύτερο απολογισμό θυμάτων στις τάξεις των αστυνομικών που καταγράφτηκε ποτέ σε μόνο μια επιδρομή του είδους στη χώρα.
Η επιχείρηση, στις φαβέλες Πένια και Αλεμάου, στο βόρειο τμήμα της μεγαλούπολης, στοίχισε τη ζωή σε συνολικά 122 ανθρώπους.
Στόχος της ήταν η Comando Vermelho («Κόκκινη Διοίκηση»), από τις ισχυρότερες συμμορίες στη Βραζιλία, που έχει προπύργια ιδίως στις φαβέλες, τις πυκνοκατοικημένες φτωχοσυνοικίες των βραζιλιάνικων μητροπόλεων.
Ο συντηρητικός κυβερνήτης της ομώνυμης πολιτείας Κλαούντιου Κάστρου χαρακτήρισε επιτυχή την επιχείρηση, όμως οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων κατήγγειλαν υπέρμετρη βία, αστυνομική βαρβαρότητα και τον άνευ προηγουμένου απολογισμό των θυμάτων.
Ο κεντροαριστερός πρόεδρος της χώρας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε τη «σφαγή».
