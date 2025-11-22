Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Οπλισμένοι λαθροθήρες κυνηγούσαν αγριογούρουνα ανάμεσα σε σπίτια στον Νέο Βουτζά - Αναστάτωση από τους πυροβολισμούς, δείτε βίντεο
Οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής - Η Αστυνομία έφτασε στο σημείο ωστόσο δεν κατάφερε να εντοπίσει τους δράστες - Οι κάτοικοι ετοιμάζονται να μεταβούν στην εισαγγελία
Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης στον Νέο Βουτζά, όταν κάτοικοι άκουσαν διαδοχικούς πυροβολισμούς μέσα σε δρόμους του οικισμού, σε ώρα αιχμής. Οι πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο για άτομα που κινούνταν οπλισμένα, κυνηγώντας ημιάγρια ζώα – πιθανότατα αγριογούρουνα – μέσα σε κατοικημένη περιοχή.
«Κάποιος κυνηγούσε στα σπίτια μας γύρω στις 9–10 το βράδυ. Άκουσα πυροβολισμούς, πάθαμε πανικό», αναφέρει κάτοικος στο protothema.gr, ενώ άλλος σημειώνει ότι πριν από μια εβδομάδα στο ίδιο σημείο είχαν εμφανιστεί αγριογούρουνα, μια μητέρα με τα μικρά της.
Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν πανικό και άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες διέθεσε ισχυρές δυνάμεις που ερεύνησαν τον Νέο Βουτζά μέχρι αργά τη νύχτα, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν οι δράστες. Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μεταβούν τη Δευτέρα στον εισαγγελέα για να καταθέσουν όσα γνωρίζουν.
Στο βίντεο του protothema.gr ακούγονται οι πυροβολισμοί που έπεσαν στην περιοχή:
Το περιστατικό προκάλεσε την επίσημη αντίδραση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νέου Βουτζά «Η Πρόοδος», ο οποίος σε ανακοίνωσή του καταγγέλλει «το απαράδεκτο γεγονός της παράνομης θήρας εντός αστικού ιστού» και εκτιμά ότι πρόκειται για λαθροθήρες που «ενθαρρύνθηκαν» από τις πρόσφατες άδειες των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων που επιτράπηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε αμιγώς δασικές ή αγροτικές ζώνες.
Ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι «αν και δεν συμφωνούμε με την πρακτική της εξόντωσης των ημιάγριων ζώων, ακόμη και αυτή δεν μπορεί να συμβαίνει σε οικιστική περιοχή, και μάλιστα χωρίς ενημέρωση της Αστυνομίας.». Υπενθυμίζει δε ότι από τον Σεπτέμβριο είχε ήδη προειδοποιήσει το Δασαρχείο Πεντέλης για τον κίνδυνο λαθροθηρίας, ζητώντας ενίσχυση προσωπικού και μέσων για την ασφαλή απομάκρυνση των ζώων από κατοικημένες περιοχές. Το περιστατικό έχει αναστατώσει τους κατοίκους, ειδικά όσους μένουν γύρω από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο όριο Ραφήνας – Νέας Μάκρης, σημείο όπου έχει παρατηρηθεί αυξημένη κινητικότητα αγριογούρουνων τις τελευταίες εβδομάδες.
