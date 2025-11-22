Οπλισμένοι λαθροθήρες κυνηγούσαν αγριογούρουνα ανάμεσα σε σπίτια στον Νέο Βουτζά - Αναστάτωση από τους πυροβολισμούς, δείτε βίντεο

Οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής - Η Αστυνομία έφτασε στο σημείο ωστόσο δεν κατάφερε να εντοπίσει τους δράστες - Οι κάτοικοι ετοιμάζονται να μεταβούν στην εισαγγελία