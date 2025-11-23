Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Δεύτερος θάνατος στις ΗΠΑ φέτος από γρίπη των πτηνών
Πρόκειται για ηλικιωμένο άνδρα με υποκείμενα προβλήματα, αλλά και οικιακό πτηνοτροφείο
Κάτοικος της πολιτείας Ουάσιγκτον απεβίωσε αφού μολύνθηκε από στέλεχος της γρίπης των πτηνών το οποίο μέχρι τώρα είχε εντοπιστεί μόνο σε ζώα, ανακοίνωσαν οι αρχές των ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε σε δύο τους θανάτους εξαιτίας της συγκεκριμένης νόσου στη χώρα εντός του 2025.
Ο ασθενής, που περιγράφτηκε ως «ηλικιωμένο πρόσωπο με υποκείμενα νοσήματα», είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στις αρχές του μήνα, ανέφερε την Παρασκευή το πολιτειακό υπουργείο Υγείας.
Εξετάσεις που έγιναν από το πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον υπέδειξαν ότι ο ασθενής έπασχε από το στέλεχος H5-N4 του ιού της γρίπης των πτηνών, διευκρίνισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για την «πρώτη (γνωστή) μόλυνση σε ανθρώπινο ον από το στέλεχος αυτό».
Το εύρημα επιβεβαιώθηκε από τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών (CDC), την κυριότερη υπηρεσία δημόσιας υγείας των ΗΠΑ.
«Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός», καθησύχασαν οι αρχές. «Δεν υπάρχει καμιά απόδειξη μετάδοσης του ιού αυτού από άνθρωποι σε άνθρωπο», πρόσθεσαν. Ο ασθενής είχε «οικιακό πτηνοτροφείο στον κήπο του», πιο πιθανή πηγή της μόλυνσης.
Τα CDC έχουν καταγράψει φέτος πάνω από 70 ανθρώπινα κρούσματα της γρίπης των πτηνών στις ΗΠΑ. Ασθενής υπέκυψε τον Ιανουάριο στη Λουιζιάνα αφού μολύνθηκε από τον H5-Ν1
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταμετρά πάνω από 1.000 ανθρώπινα κρούσματα της γρίπης των πτηνών από το 2023 σε 25 χώρες, ανεξαρτήτως στελέχους.
