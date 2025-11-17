Ο Νετανιάχου καταδίκασε την επίθεση σε παλαιστινιακή κοινότητα στη Δυτική Όχθη - Δείτε βίντεο
Βίαιες ταραχές που υποκινούνται από μια χούφτα εξτρεμιστές, κατήγγειλε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε απόψε τη βία μιας «χούφτας εξτρεμιστών» οι οποίοι, όπως είπε, δεν αντιπροσωπεύουν τους εποίκους που ζουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έπειτα από άλλη μια επίθεση σε παλαιστινιακή κοινότητα.
Η επίθεση στο χωριό Τζαμπάα, κοντά στη Βηθλεέμ, καταδικάστηκε από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ ως «ακόμη ένα βήμα κλιμάκωσης της βίας» που διαπράττεται από «βίαιους εγκληματίες (τους οποίους) είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα». Ο επικεφαλής του αριστερού συνασπισμού «Οι Δημοκράτες», ο Γιαΐρ Γκολάν, καταδίκασε μια «εβραϊκή τρομοκρατία εκτός ελέγχου».
🇮🇱🇵🇸🔥 FLASH INFO— Citizen Média 🗞️ (@CitizenMediaFR) November 17, 2025
Des dizaines de colons ont incendié une maison et plusieurs véhicules à Jaba’a, près de Bethléem, blessant un Palestinien.
pic.twitter.com/ozh1olyTf5
«Λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη τις βίαιες ταραχές που υποκινούνται από μια χούφτα εξτρεμιστές που δεν εκπροσωπούν τους εποίκους στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (όπως αποκαλούν στο Ισραήλ τη Δυτική Όχθη) και οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση.
BREAKING: Israeli settler terrorists are attacking the village of Al-Jab’a, southwest of Bethlehem in the West Bank, setting fire to three houses, several vehicles, and surrounding fields.— Ihab Hassan (@IhabHassane) November 17, 2025
A Palestinian family barely survived being burned alive after settlers set their home on… pic.twitter.com/dK1eMkC5AD
«Σκοπεύω να ασχοληθώ προσωπικά με αυτό το θέμα»
«Σκοπεύω να ασχοληθώ προσωπικά με αυτό το θέμα και να καλέσω τους αρμόδιους υπουργούς το συντομότερο δυνατό προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό φαινόμενο», δήλωσε, μετά την επίθεση στην Τζαμπάα, όπου ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι παρενέβη για να συλλάβει υπόπτους μετά τις πληροφορίες που έλαβε πληροφορίες για επιδρομή «αρκετών δεκάδων Ισραηλινών πολιτών που έβαλαν φωτιά και βανδάλισαν σπίτια και οχήματα».
Η επίθεση σημειώθηκε αφότου εκατοντάδες αστυνομικοί και στρατιώτες χρησιμοποίησαν μπουλντόζες για να κατεδαφίσουν και να εκκενώσουν το φυλάκιο του εβραϊκού οικισμού Τζουρ Μισγάβι, στο συγκρότημα εβραϊκών οικισμών Γκους Ετζιόν, νοτίως της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με φωτογράφο του AFP.
Συγκρούσεις ξέσπασαν και οι στρατιώτες έριξαν καπνογόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.
Η επίθεση στο χωριό φαινόταν να είναι μια αντίδραση στη διάλυση, στη γύρω περιοχή, ενός φυλακίου εβραϊκού οικισμού από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Το μεγαλύτερο λίφτινγκ μετά τους Ολυμπιακούς - Έρχονται 500 λεωφορεία, προσλήψεις οδηγών, νέοι συρμοί στο μετρό
Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας όταν με εξαπάτησαν, με έσωσαν η Βρισηίδα και η αδερφή μου, λέει ο Σπύρος Μαρτίκας
Βίντεο: Απίστευτο ξύλο και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ ποδοσφαιριστών σε αγώνα B' Εθνικής
