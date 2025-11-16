Υπό πίεση από τους ακροδεξιούς εταίρους του ο Νετανιάχου – Επιμένει να είναι ενάντια σε κάθε παλαιστινιακό κράτος

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα τερμάτισε τις ευρείας κλίμακας μάχες Ισραήλ και Χαμάς μετά από δύο χρόνια πολέμου που κατέστρεψε τον παλαιστινιακό θύλακα και πυροδότησε συγκρούσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.Ο Νετανιάχου ασπάστηκε το σχέδιο Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε κάνει καμία νέα δήλωση σχετικά με το ζήτημα της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης.Πριν από την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, ο Νετανιάχου είχε πει ότι θα απαντήσει σε χώρες της Δύσης, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, που αναγνώρισαν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο, εξοργίζοντας το Ισραήλ.Ωστόσο μέχρι σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει προβεί σε καμία διπλωματική ενέργεια.Ο Σμότριτς κατηγόρησε χθες τον Νετανιάχου ότι δεν τήρησε την υπόσχεσή του και τον κάλεσε να διατυπώσει άμεσα μια απάντηση: «Έχουν περάσει δύο μήνες κατά τους οποίους επιλέξατε τη σιωπή και την πολιτική ντροπή».Κάλεσε τον Νετανιάχου να «καταστήσει σαφές σε ολόκληρο τον κόσμο ότι ένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα προκύψει ποτέ στα εδάφη της πατρίδας μας».