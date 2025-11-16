Βαρύ οπλοστάσιο, χρυσές λίρες και πάνω από €100.000 είχαν οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:- 6 πιστόλια,- περίστροφο,- αεροβόλο τυφέκιο,- 3 γεμιστήρες,- 485 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,- τσεκούρι,- μαχαίρι,- 3 συσκευές γεωεντοπισμού (gps tracker),- 2 πτυσσόμενες ράβδοι,- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,- 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους -14,5- γραμμαρίων,- χειροβομβίδα κρότου λάμψης,- σιγαστήρας πυροβόλου όπλου,- 2 αλεξίσφαιρα γιλέκα,- υφασμάτινη θήκη πιστολιού,- 2 πινακίδες κυκλοφορίας, εμφανώς πλαστές,- «πλάκα» αλεξίσφαιρου γιλέκου,- 65 χρυσές λίρες και- το χρηματικό ποσό των 100.725 ευρώ.Επισημαίνεται ότι, ο 28χρονος και ο 37χρονος έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονία με δόλο και σε απόπειρα, κλοπή, εμπρησμό, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.