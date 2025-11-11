Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο
Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο
Το πρωί της Τρίτης, έκανε την καθιερωμένη του προπόνηση κοντά στην κατοικία του και στη συνέχεια πήγε για φαγητό με τη σύζυγό του και μέλη της οικογένειάς του σε γνωστό εστιατόριο του 16ου διαμερίσματος
Μία μέρα μετά την αποφυλάκισή του, ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) σε εστιατόριο του Παρισιού μαζί με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, και την οικογένειά του.
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007, επέστρεψε τη Δευτέρα στο σπίτι του στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού.
Ο Σαρκοζί πέρασε είκοσι ημέρες σε κελί εννέα τετραγωνικών μέτρων στη φυλακή της Santé, σε συνθήκες που χαρακτήρισε «εφιαλτικές». Μετά την αποδοχή του αιτήματός του για αποφυλάκιση από το Εφετείο, δήλωσε: «Ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο, όπως για κάθε κρατούμενο· θα έλεγα μάλιστα εξαντλητικό».
Το πρωί της Τρίτης, έκανε την καθιερωμένη του προπόνηση κοντά στην κατοικία του και στη συνέχεια πήγε για φαγητό με τη σύζυγό του και μέλη της οικογένειάς του σε γνωστό εστιατόριο του 16ου διαμερίσματος, σύμφωνα με το Paris Match. Αν και είχε προσκληθεί, όπως κάθε χρόνο, στις τελετές της 11ης Νοεμβρίου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, προτίμησε να μην παραστεί.
Δείτε βίντεο:
Τα απογεύματά του θα είναι αφιερωμένα στην οικογένειά του και στη συγγραφή του νέου του βιβλίου. «Έχω ήδη τον τίτλο στο μυαλό μου» είχε πει την παραμονή της φυλάκισής του. «Δεν ξέρω ακόμα τα υπόλοιπα. Μπορώ μόνο να σας πω ότι δεν θα είναι μυθιστόρημα».
Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, το στενό του περιβάλλον στάθηκε στο πλευρό του –η Κάρλα Μπρούνι τον επισκεπτόταν τακτικά και δημοσίευε μηνύματα στήριξης στα κοινωνικά δίκτυα– ενώ θα έχει πλέον την ευκαιρία να γνωρίσει και το νεότερο μέλος της οικογένειας: τον εγγονό του, Sylla, που γεννήθηκε όσο εκείνος βρισκόταν στη φυλακή.
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007, επέστρεψε τη Δευτέρα στο σπίτι του στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού.
Ο Σαρκοζί πέρασε είκοσι ημέρες σε κελί εννέα τετραγωνικών μέτρων στη φυλακή της Santé, σε συνθήκες που χαρακτήρισε «εφιαλτικές». Μετά την αποδοχή του αιτήματός του για αποφυλάκιση από το Εφετείο, δήλωσε: «Ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο, όπως για κάθε κρατούμενο· θα έλεγα μάλιστα εξαντλητικό».
Το πρωί της Τρίτης, έκανε την καθιερωμένη του προπόνηση κοντά στην κατοικία του και στη συνέχεια πήγε για φαγητό με τη σύζυγό του και μέλη της οικογένειάς του σε γνωστό εστιατόριο του 16ου διαμερίσματος, σύμφωνα με το Paris Match. Αν και είχε προσκληθεί, όπως κάθε χρόνο, στις τελετές της 11ης Νοεμβρίου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, προτίμησε να μην παραστεί.
Δείτε βίντεο:
Υπό δικαστική επιτήρηση πλέον, ο Νικολά Σαρκοζί σκοπεύει να επανέλθει στις επαγγελματικές του δραστηριότητες, όπως αναφέρει το γαλλικό μέσο. Κάθε πρωί θα μεταβαίνει στα γραφεία του στη λεωφόρο Miromesnil, όπου θα δέχεται προσωπικότητες, θα προετοιμάζει την έφεσή του –η οποία έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη– και θα απαντά στην αλληλογραφία του. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, έλαβε χιλιάδες γράμματα συμπαράστασης. «Κανένα γράμμα δεν θα μείνει αναπάντητο. Το τέλος αυτής της ιστορίας δεν έχει γραφτεί ακόμη…» ανέφερε το περιβάλλον του.
🇫🇷🍽️ Nicolas Sarkozy aperçu dans un restaurant parisien, au lendemain de sa libération. (Paris Match) https://t.co/gSjaN2sCov pic.twitter.com/cofdjEzwew— Impact (@ImpactMediaFR) November 11, 2025
Τα απογεύματά του θα είναι αφιερωμένα στην οικογένειά του και στη συγγραφή του νέου του βιβλίου. «Έχω ήδη τον τίτλο στο μυαλό μου» είχε πει την παραμονή της φυλάκισής του. «Δεν ξέρω ακόμα τα υπόλοιπα. Μπορώ μόνο να σας πω ότι δεν θα είναι μυθιστόρημα».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, το στενό του περιβάλλον στάθηκε στο πλευρό του –η Κάρλα Μπρούνι τον επισκεπτόταν τακτικά και δημοσίευε μηνύματα στήριξης στα κοινωνικά δίκτυα– ενώ θα έχει πλέον την ευκαιρία να γνωρίσει και το νεότερο μέλος της οικογένειας: τον εγγονό του, Sylla, που γεννήθηκε όσο εκείνος βρισκόταν στη φυλακή.
Φωτογραφίες: Agence / Bestimage / Profimedia
Ειδήσεις σήμερα:
Καραχάλιος: Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά - Ποιοι είναι οι σύμβουλοί της
Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό C-130 στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν
Τζέικομπ Ελόρντι: Το βίντεο με τη μεταμόρφωσή του για τον ρόλο του στον «Φρανκενστάιν» - Το μακιγιάζ κράτησε 11 ώρες
Καραχάλιος: Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά - Ποιοι είναι οι σύμβουλοί της
Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό C-130 στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν
Τζέικομπ Ελόρντι: Το βίντεο με τη μεταμόρφωσή του για τον ρόλο του στον «Φρανκενστάιν» - Το μακιγιάζ κράτησε 11 ώρες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα