Αποχώρησε από τη φυλακή ο Σαρκοζί - Τον παρέλαβε αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν και η Μπρούνι, δείτε βίντεο
Νικολά Σαρκοζί Κάρλα Μπρούνι Αποφυλάκιση

Νωρίτερα, το εφετείο του Παρισίου αποφάσισε την άμεση αποφυλάκιση του πρώην προέδρου της Γαλλίας, μετά από κράτηση 20 ημερών

Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα), ο Νικολά Σαρκοζί επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του, που είχε φτάσει στη φυλακή Sante με την Κάρλα Μπρούνι να επιβαίνει σε αυτό, και πήρε τον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι του, σύμφωνα με το δίκτυο BFMTV.



Το όχημα του πρώην προέδρου της Γαλλίας, την αποφυλάκιση του οποίου διέταξε νωρίτερα το εφετείο του Παρισίου, συνοδεύει πομπή αστυνομικών αυτοκινήτων. 


Αξίζει να σημειωθεί πως γύρω από το σπίτι του, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισίου, υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, ενώ οι γειτονικές οδοί έχουν αποκλειστεί. Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί και αρκετοί υποστηρικτές του Σαρκοζί. «Υπάρχουν περισσότεροι αστυνομικοί από υποστηρικτές», σχολίασε μια γυναίκα που βρίσκεται στην περιοχή.

Ο 70χρονος Σαρκοζί πέρασε 20 ημέρες στη φυλακή μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007.


