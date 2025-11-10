Αποφυλακίστηκε ο Νικολά Σαρκοζί μετά από 20 μέρες - Θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση
Την αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί διέταξε το μεσημέρι της Δευτέρας το Εφετείο του Παρισίου μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης του πρώην προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αποχώρησε από τη φυλακή λίγο μετά τις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα) παρέα με την Κάρλα Μπρούνι.
Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα), ο Νικολά Σαρκοζί επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του, που είχε φτάσει στη φυλακή Sante με την Κάρλα Μπρούνι να επιβαίνει σε αυτό, και πήρε τον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι του, σύμφωνα με το δίκτυο BFMTV.
Το όχημα του πρώην προέδρου της Γαλλίας, την αποφυλάκιση του οποίου διέταξε νωρίτερα το εφετείο του Παρισίου, συνοδεύει πομπή αστυνομικών αυτοκινήτων.
Αξίζει να σημειωθεί πως γύρω από το σπίτι του, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισίου, υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, ενώ οι γειτονικές οδοί έχουν αποκλειστεί. Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί και αρκετοί υποστηρικτές του Σαρκοζί. «Υπάρχουν περισσότεροι αστυνομικοί από υποστηρικτές», σχολίασε μια γυναίκα που βρίσκεται στην περιοχή.
Ο Σαρκοζί, που στη διάρκεια της ακρόασης, χαρακτήρισε «εφιάλτη» τις 20 μέρες που έμεινε στη φυλακή (από τις 21 Οκτωβρίου), θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση, ενώ απαγορεύτηκε η έξοδός του από τη γαλλική επικράτεια. Επιπλέον, το δικαστήριο απαγόρευσε στον Σαρκοζί να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος τον είχε επισκεφτεί στη φυλακή στα τέλη Οκτωβρίου. Η συνάντηση αυτή είχε προκαλέσει κριτική, κυρίως από δικαστές.
«Η απόφαση αυτή αποτελεί κανονική εφαρμογή του νόμου. Είναι το πρώτο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι η δίκη σε δεύτερο βαθμό», τόνισε ένας από τους δικηγόρους του Νικολά Σαρκοζί καθώς έφευγε από την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο του Παρισιού. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας είχε προτείνει στο εφετείο του Παρισιού την αποφυλάκιση του πρώην προέδρου της Γαλλίας.
Σύμφωνα με το σκεπτικό του εισαγγελέα, Νταμιάν Μπρινέ, «η εξαιρετική σοβαρότητα των γεγονότων και η αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μόνο τα κριτήρια του άρθρου 144 (του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) έχουν σημασία». Όπως εξήγησε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ, οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση.
Ο 70χρονος Σαρκοζί φυλακίστηκε στις 21 Οκτωβρίου, αφού το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εγκληματική συνωμοσία, λόγω των προσπαθειών στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την προεδρική του υποψηφιότητα το 2007 από τον τότε ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι.
«Ζήτω η ελευθερία» η αντίδραση του γιου του, ΛουίΟ γιος του Νικολά Σαρκοζί, Λουί, υποδέχτηκε με χαρά την απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύοντας στο X μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία με τον πατέρα του, συνοδευόμενη από ένα σύντομο σχόλιο: «Ζήτω η ελευθερία!»
Vive la liberté. pic.twitter.com/hPjTPPFSKk— Louis Sarkozy (@napsarkozy) November 10, 2025
