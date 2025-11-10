Αποφυλακίστηκε ο Νικολά Σαρκοζί μετά από 20 μέρες - Θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση

Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα), ο

επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του, που είχε φτάσει στη φυλακή Sante με την

να επιβαίνει σε αυτό, και πήρε τον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι του, σύμφωνα με το δίκτυο

.

Το όχημα του πρώην προέδρου της Γαλλίας, την αποφυλάκιση του οποίου

, συνοδεύει πομπή αστυνομικών αυτοκινήτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως γύρω από το σπίτι του, στο

υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, ενώ οι γειτονικές οδοί έχουν αποκλειστεί. Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί και αρκετοί υποστηρικτές του

.

, σχολίασε μια γυναίκα που βρίσκεται στην περιοχή.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας είχε προτείνει στο εφετείο του Παρισιού την αποφυλάκιση του πρώην προέδρου της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του

, Νταμιάν Μπρινέ, «η εξαιρετική σοβαρότητα των γεγονότων και η αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μόνο τα κριτήρια του άρθρου 144 (του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) έχουν σημασία».

Κλείσιμο

«Ζήτω η ελευθερία» η αντίδραση του γιου του, Λουί