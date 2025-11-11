Τζέικομπ Ελόρντι: Το βίντεο με τη μεταμόρφωσή του για τον ρόλο του στον «Φρανκενστάιν» - Το μακιγιάζ κράτησε 11 ώρες
Τζέικομπ Ελόρντι: Το βίντεο με τη μεταμόρφωσή του για τον ρόλο του στον «Φρανκενστάιν» - Το μακιγιάζ κράτησε 11 ώρες
Αυτές οι ώρες μου έδωσαν την ευκαιρία να αφήσω πίσω κάθε τι δικό μου και να γίνω κάτι άλλο, είχε πει ο ηθοποιός
Αγνώριστος εμφανίζεται ο Τζέικομπ Ελόρντι στην ταινία «Φρανκενστάιν» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, στην οποία πρωταγωνιστεί στο πλευρό του Όσκαρ Άιζακ. Μέχρι και 11 ώρες χρειάστηκαν για να μεταμορφωθεί ο 28χρονος σταρ και να αποκτήσει την τρομακτική όψη που απαιτεί ο ρόλος του.
Το Netflix έδωσε μια ιδέα από την απαιτητική και πολύωρη διαδικασία του μακιγιάζ, δημοσιεύοντας στον επίσημο λογαριασμό στο Instagram ένα σχετικό βίντεο. Σε αυτό, ο ηθοποιός, που έχει δεχτεί διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του, φαίνεται καθισμένος σε μια καρέκλα, ενώ παρουσιάζονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν.
Δείτε το βίντεο με τη μεταμόρφωσή του
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μίλησε πρόσφατα για την προετοιμασία του ρόλου, εξηγώντας ότι η διαδικασία τον βοήθησε να βυθιστεί απόλυτα σε αυτόν. Μιλώντας στο «The Tonight Show» με τον Τζίμι Φάλον, ο 27χρονος ηθοποιός είπε ότι ο πολύωρος χρόνος προετοιμασίας πριν από τα γυρίσματα αποδείχθηκε ιδανικός για να «μπει» στον χαρακτήρα: «Ήταν, στην πραγματικότητα, ο τέλειος χρόνος. Συνήθως, στα γυρίσματα δεν έχεις τόσο χώρο και χρόνο για να βρεις το πώς θα γίνεις κάτι διαφορετικό. Αυτές οι ώρες μου έδωσαν την ευκαιρία να αφήσω πίσω κάθε τι δικό μου και να γίνω κάτι άλλο».
Από την άλλη, ο Μάικ Χιλ που ανέλαβε το μακιγιάζ αναφέρθηκε στον Ελόρντι, τονίζοντας ότι τον αντιμετώπισε σαν έναν καμβά, γεγονός που του επέτρεψε να δημιουργήσει το πλάσμα του Φρανκενστάιν. «Ξέρω ότι γράφτηκαν πολλά για το πόσο κατάλληλος ήταν ο Ελόρντι σωματικά για τον ρόλο, με ύψος 1,96 μ. Ναι, ήταν ένας υπέροχος “καμβάς” για να δουλέψω και να “χτίσω” πάνω του αυτό το πλάσμα. Αλλά υπάρχει και μια ψυχή εκεί μέσα, και μια ενεργή ερμηνεία εκεί μέσα», είπε στο ELLE.
Όπως εξήγησε χρειάζονταν πολλές ώρες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, με τον Ελόρντι να αποδεικνύεται ιδιαίτερα υπομονετικός. «Χωρίς την υπομονή του Τζέικομπ Ελόρντι, αυτό δεν θα ήταν δυνατό», πρόσθεσε ο Χιλ.
Δείτε φωτογραφίες από τον Τζέικομπ Ελόρντι στην ταινία «Φρανκενστάιν»
