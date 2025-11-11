Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό C-130 με 20 επιβαίνοντες στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν
Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό C-130 με 20 επιβαίνοντες στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες - Εξαφανίστηκε από τα ραντάρ χωρίς να στείλει σήμα κινδύνου, λέει η Γεωργία - Να έχουμε τις ελάχιστες δυνατές απώλειες, είπε ο Ερντογάν - Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με κατεύθυνση την Τουρκία - Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130 συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με τις αρχές των δύο χωρών, ενώ οι τουρκικές Αρχές γνωστοποιήσαν πως στο αεροσκάφος βρίσκονταν 20 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα. 

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, όταν κατέπεσε στην ορεινή περιοχή που βρίσκεται στα σύνορα των δύο χωρών.

Παράλληλα, κυκλοφόρησε βίντεο στα γεωργιανά και στα τουρκικά social media που φέρεται να καταγράφει την πτώση του  αεροσκάφους...



Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται: «Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, το οποίο απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό τη χώρα μας, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας - Αζερμπαϊτζάν. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας».



Την ίδια στιγμή, γεωργιανά μέσα προβάλουν βίντεο και φωτογραφίες που, όπως αναφέρουν,  είναι από το σημείο της συντριβής. Σε αυτές διακρίνονται τμήματα του αεροσκάφους, όπως η ουρά και μια πόρτα. 



Κλείσιμο


Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της συντριβής ή την κατάσταση του πληρώματος, ενώ οι τοπικές αρχές συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρήσεις εντοπισμού των επιβαινόντων.

Το C-130 Hercules είναι ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος με τέσσερις στροβιλοκινητήρες, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από την Lockheed Martin.

Περισσότερες από 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Αυστραλίας, χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος, με τη Lockheed Martin να έχει κατασκευάσει περισσότερα από 2.500 από το 1954. Η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποιεί το αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 74 πλήρως εξοπλισμένους στρατιώτες, από το 1963.

Χάθηκε από τα ραντάρ χωρίς να εκπέμψει σήμα κινδύνου

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Αεροπορική Διεύθυνση της Γεωργίας, το τουρκικό C-130 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ χωρίς να στείλει σήμα κινδύνου. «Το τουρκικό αεροσκάφος τύπου C-130 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον εναέριο χώρο  της Γεωργίας χωρίς να στείλει σήμα κινδύνου. Προς το παρόν έχει ήδη ενημερωθεί το αεροδρόμιο της πόλης Γκάντζα του Αζερμπαϊτζάν, από όπου απογειώθηκε το τουρκικό αεροσκάφος. Έχει επίσης ενημερωθεί η τουρκική πλευρά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ερντογάν: Να έχουμε τις ελάχιστες δυνατές απώλειες

Στο περιστατικό αναφέρθηκε, στη διάρκεια ομιλίας του και ο Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας: «Μας στεναχωρεί βαθιά η είδηση ότι το αεροσκάφος μας, που εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν, συνετρίβη στα σύνορα μεταξύ Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την ανάκτηση των συντριμμάτων, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Ελπίζουμε ότι θα βγούμε από αυτό το ατύχημα με τις ελάχιστες απώλειες. Είθε ο Θεός να δείξει έλεος στους μάρτυρες μας και είθε να τους έχουμε στις προσευχές μας».

Υπουργείο Εσωτερικών: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικάγια έκανε την ακόλουθη δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Με βαθιά θλίψη έμαθα ότι το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C130 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο επέστρεφε στη χώρα μας από το Αζερμπαϊτζάν, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν. Οι προσπάθειες αναζήτησης και διάσωσης συνεχίζονται. Μίλησα τηλεφωνικά με τον υπουργό Εσωτερικών της Γεωργίας, Γκέλα Γκελάτζε, ο οποίος επίσης βρίσκεται καθ' οδόν προς τον τόπο του ατυχήματος. Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στον αγαπητό μας λαό».




