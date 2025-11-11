Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό C-130 με 20 επιβαίνοντες στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Αεροπορική Διεύθυνση της Γεωργίας, το τουρκικό C-130 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ χωρίς να στείλει σήμα κινδύνου. «Το τουρκικό αεροσκάφος τύπου C-130 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον εναέριο χώρο της Γεωργίας χωρίς να στείλει σήμα κινδύνου. Προς το παρόν έχει ήδη ενημερωθεί το αεροδρόμιο της πόλης Γκάντζα του Αζερμπαϊτζάν, από όπου απογειώθηκε το τουρκικό αεροσκάφος. Έχει επίσης ενημερωθεί η τουρκική πλευρά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.Στο περιστατικό αναφέρθηκε, στη διάρκεια ομιλίας του και ολέγοντας: «Μας στεναχωρεί βαθιά η είδηση ότι το αεροσκάφος μας, που εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν, συνετρίβη στα σύνορα μεταξύ Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την ανάκτηση των συντριμμάτων, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Ελπίζουμε ότι θα βγούμε από αυτό το ατύχημα με τις ελάχιστες απώλειες. Είθε ο Θεός να δείξει έλεος στους μάρτυρες μας και είθε να τους έχουμε στις προσευχές μας».Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας,έκανε την ακόλουθη δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Με βαθιά θλίψη έμαθα ότι το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C130 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο επέστρεφε στη χώρα μας από το Αζερμπαϊτζάν, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν. Οι προσπάθειες αναζήτησης και διάσωσης συνεχίζονται. Μίλησα τηλεφωνικά με τον υπουργό Εσωτερικών της Γεωργίας, Γκέλα Γκελάτζε, ο οποίος επίσης βρίσκεται καθ' οδόν προς τον τόπο του ατυχήματος. Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στον αγαπητό μας λαό».