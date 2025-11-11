Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό C-130 με 20 επιβαίνοντες στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες - Εξαφανίστηκε από τα ραντάρ χωρίς να στείλει σήμα κινδύνου, λέει η Γεωργία - Να έχουμε τις ελάχιστες δυνατές απώλειες, είπε ο Ερντογάν - Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με κατεύθυνση την Τουρκία - Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, όταν κατέπεσε στην ορεινή περιοχή που βρίσκεται στα σύνορα των δύο χωρών.
Παράλληλα, κυκλοφόρησε βίντεο στα γεωργιανά και στα τουρκικά social media που φέρεται να καταγράφει την πτώση του αεροσκάφους...
⚡️ 🇹🇷🇬🇪 A Turkish military aircraft is believed to have crashed near the Georgia-Azerbaijan border.— No Brakes (Bez Tormozov) (@beztor_az) November 11, 2025
Georgian media report the incident and have published video footage of the crash. No official confirmation yet.#Georgia #Turkey #Azerbaijan #MilitaryAviation #Beztor #БезТормозов pic.twitter.com/L3f04dPE9d
Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται: «Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, το οποίο απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό τη χώρα μας, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας - Αζερμπαϊτζάν. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας».
Turkish Air Force C-130 military transport aircraft, departed from Azerbaijan, has crashed in Georgia just now! pic.twitter.com/EBjhC9eMNL— Chauhan (@Platypuss_10) November 11, 2025
Την ίδια στιγμή, γεωργιανά μέσα προβάλουν βίντεο και φωτογραφίες που, όπως αναφέρουν, είναι από το σημείο της συντριβής. Σε αυτές διακρίνονται τμήματα του αεροσκάφους, όπως η ουρά και μια πόρτα.
Gürcistan'da düşen C-130 askerî kargo uçağımızın enkazına ait görüntüler pic.twitter.com/ExbnZZuqTz— Times of Defence (@timesofdefencee) November 11, 2025
Gürcistan’da düşen C-130 uçak kazasını derin bir— Melek Boztepe (@MelekBoztepem) November 11, 2025
üzüntüyle öğrendim.. Uçağın içindeki mürettebata
yardım et Allah'ım 🤲🏻 pic.twitter.com/tW10JcVZ3y
🇹🇷🇬🇪 | First images are circulating in Georgian media reportedly showing the crash site and debris of the Turkish Air Force C-130 Hercules. pic.twitter.com/9MUbfCIOP5— Visioner (@visionergeo) November 11, 2025
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της συντριβής ή την κατάσταση του πληρώματος, ενώ οι τοπικές αρχές συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρήσεις εντοπισμού των επιβαινόντων.
Το C-130 Hercules είναι ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος με τέσσερις στροβιλοκινητήρες, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από την Lockheed Martin.
Περισσότερες από 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Αυστραλίας, χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος, με τη Lockheed Martin να έχει κατασκευάσει περισσότερα από 2.500 από το 1954. Η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποιεί το αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 74 πλήρως εξοπλισμένους στρατιώτες, από το 1963.
Χάθηκε από τα ραντάρ χωρίς να εκπέμψει σήμα κινδύνου
Ερντογάν: Να έχουμε τις ελάχιστες δυνατές απώλειες
Στο περιστατικό αναφέρθηκε, στη διάρκεια ομιλίας του και ο Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας: «Μας στεναχωρεί βαθιά η είδηση ότι το αεροσκάφος μας, που εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν, συνετρίβη στα σύνορα μεταξύ Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την ανάκτηση των συντριμμάτων, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Ελπίζουμε ότι θα βγούμε από αυτό το ατύχημα με τις ελάχιστες απώλειες. Είθε ο Θεός να δείξει έλεος στους μάρτυρες μας και είθε να τους έχουμε στις προσευχές μας».
Υπουργείο Εσωτερικών: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης
Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικάγια έκανε την ακόλουθη δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Με βαθιά θλίψη έμαθα ότι το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C130 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο επέστρεφε στη χώρα μας από το Αζερμπαϊτζάν, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν. Οι προσπάθειες αναζήτησης και διάσωσης συνεχίζονται. Μίλησα τηλεφωνικά με τον υπουργό Εσωτερικών της Γεωργίας, Γκέλα Γκελάτζε, ο οποίος επίσης βρίσκεται καθ' οδόν προς τον τόπο του ατυχήματος. Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στον αγαπητό μας λαό».
Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 11, 2025
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın…
