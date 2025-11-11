Καραχάλιος: Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά - Ποιοι είναι οι σύμβουλοί της

«Σήμερα έχουμε σε 50 νομούς 6αδες, το κύμα ήταν έτοιμο και η Μαρία Καρυστιανού είχε βοηθήσει. Μπορείτε να καλέστε τον κ. Πατσίκα που έκανε ένα βίντεο στο Ζάππειο και είπε για την μαμά Μέλισσα πού είναι η Μαρία μέλισσα, η μαμά των Τεμπών, η Μαρία μας».Κλείνοντας, δε, ο κ. Καραχάλιος είπε «σε όλες μου τις αναρτήσεις βγάζω αγάπη και στοργή για κάποιον που μπαίνει στο ξέφωτο της πολιτικής που είναι σκληρό. Πρέπει να της αναγνωρίσουμε το ξεκίνημα του πρωτάρη. Το κίνημα θα είναι πάντα έτοιμο για εκείνη, η θάλασσα θα είναι προστατευτική αλλά έξω από το κύμα ο χώρος μπορεί να σε πνίξει».