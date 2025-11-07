Εικόνες αποκάλυψης από τη σφοδρή κακοκαιρία σε Ιταλία και Ισπανία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εικόνες αποκάλυψης από τη σφοδρή κακοκαιρία σε Ιταλία και Ισπανία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δρόμοι έγιναν ποτάμια, με το νερό να καλύπτει τα αυτοκίνητα - Τα κύματα ξεπέρασαν τα 5 μέτρα στις ακτές της Γαλικίας
Σαρωτικές καταιγίδες έχουν προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες και έχουν μετατρέψει τις Συρακούσες στην Ιταλία, κυριολεκτικά σε μια απέραντη πισίνα, με τις εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα να είναι ενδεικτικές του χάους που επικρατεί.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, δραματικά πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μοτοσικλέτες σχεδόν πλήρως βυθισμένες κάτω από τα νερά της πλημμύρας και αυτοκίνητα να προσπαθούν να κινηθούν αργά με τα οχήματά τους να αναβοσβήνουν.
Τα βίντεο τραβήχτηκαν κοντά σε κεντρική πλατεία του τουριστικού θέρετρου.
Κόκκινα και άσπρα τραπέζια και καρέκλες μπορούν επίσης να παρατηρηθούν να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά εκεί που κάποτε υπήρχαν δρόμοι.
Δύο πεζοί, κρατώντας ομπρέλες για να προστατευτούν από την καταιγίδα, περπατούν μέσα στο νερό, το οποίο έχει φτάσει μέχρι τα γόνατά τους.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ItaliaMeteo Agency, εξέδωσε προειδοποίηση για μέτρια βροχόπτωση και καταιγίδες για τις επόμενες ημέρες.
Η τελευταία κακοκαιρία στη Σικελία έρχεται μετά από παρόμοιες ξαφνικές πλημμύρες την 1η Οκτωβρίου που έπληξαν τις πόλεις Αγκριτζέντο και Σαν Λεόνε, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους.
Στο έλεος της κακοκαιρίας και η Ισπανία
Εν τω μεταξύ, και η Ισπανία παλεύει και με μια μεγάλη καταιγίδα που έπληξε τη χώρα χθες, με πλημμύρες να αφήνουν τους τουρίστες εγκλωβισμένους στα αεροδρόμια και κεραυνούς να κάνουν τους ανθρώπους να τρέχουν για να σωθούν.
Δραματικά βίντεο δείχνουν αυτοκίνητα να παλεύουν με χείμαρρους στη Βαρκελώνη, όπου εκδόθηκε προειδοποίηση για παραμονή σε εσωτερικούς χώρους.
Θυελλώδεις άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν επίσης χάος στο τουριστικό νησί της Μαγιόρκα, όπου οι πτήσεις καθηλώθηκαν και οι δρόμοι αποκλείστηκαν καθώς η περιοχή χτυπήθηκε από την καταιγίδα Μελίσσα.
Η Meteocat, η μετεωρολογική υπηρεσία της Καταλονίας, έθεσε τη Βαρκελώνη σε πορτοκαλί συναγερμό καθώς η πόλη χτυπήθηκε από χαλάζι και βροχή που προκάλεσε ο υποβαθμισμένος τυφώνας που προκάλεσε χάος στο νησί της Τζαμάικα.
Οι κάτοικοι παροτρύνθηκαν να λάβουν «ακραίες προφυλάξεις» και τους συστήθηκε να αποφεύγουν τα ταξίδια στις πληγείσες περιοχές καθώς η καταιγίδα Μελίσσα σάρωσε την Ιβηρική Χερσόνησο.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στη Γαλικία, παραθαλάσσια περιοχή, καταγράφηκαν κύματα που ξεπερνούσαν σε ύψος τα 5 μέτρα, ενώ στη Βαρκελώνη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων υπήρξε πρόβλημα στη λειτουργία του αεροδρομίου El Prat.
