Τραγωδία στη Σρι Λάνκα: Δώδεκα νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας, συνελήφθη ο διευθυντής της μονάδας

Άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ 51 ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το κτίριο - Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας