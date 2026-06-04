Τραγωδία στη Σρι Λάνκα: Δώδεκα νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας, συνελήφθη ο διευθυντής της μονάδας
ΚΟΣΜΟΣ
Σρι Λάνκα Φωτιά Πυρκαγιά Οίκος ευγηρίας Νεκροί

Τραγωδία στη Σρι Λάνκα: Δώδεκα νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας, συνελήφθη ο διευθυντής της μονάδας

Άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ 51 ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το κτίριο - Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Τραγωδία στη Σρι Λάνκα: Δώδεκα νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας, συνελήφθη ο διευθυντής της μονάδας
Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας στη δυτική Σρι Λάνκα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων στην πόλη Ανγκουρουγουατότα, προκαλώντας πανικό στους ενοίκους και το προσωπικό.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Φρέντρικ Γουτλέρ, συνολικά 51 ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το κτίριο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης.



Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του διευθυντή του οίκου ευγηρίας, ο οποίος ερευνάται για πιθανή πρόκληση θανάτων από αμέλεια.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά, καθώς και το κατά πόσο τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας στη μονάδα.

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Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

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