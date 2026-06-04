Ρήγμα στο ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο για τον Λίβανο: Οι πιέσεις Τραμπ έκαναν επιφυλακτικό τον Νετανιάχου για νέες χερσαίες επιχειρήσεις

Κατζ και Μπεν Γκβιρ στήριξαν το σχέδιο των IDF για νέες επιχειρήσεις στον Λίβανο, επιφυλάξεις από τον Νετανιάχου μετά την παρέμβαση Τραμπ - Πέφτουν τα ποσοστά του κόμματος Νετανιάχου στο βόρειο Ισραήλ ενόψει εκλογών