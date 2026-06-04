Έρευνα για όπλα αποκάλυψε υπόγειο δίκτυο διαφυγής και σήραγγα κάτω από σπίτι στην Καλαβρία της Ιταλίας, δείτε βίντεο

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι πρόκειται για μία από τις πιο περίπλοκες κατασκευές που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ στην περιοχή - Η κατασκευή περιλάμβανε πολλούς χώρους, μεταξύ των οποίων υπνοδωμάτιο, μπάνιο και ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο διαφυγής