Έρευνα για όπλα αποκάλυψε υπόγειο δίκτυο διαφυγής και σήραγγα κάτω από σπίτι στην Καλαβρία της Ιταλίας, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Σήραγγα

Έρευνα για όπλα αποκάλυψε υπόγειο δίκτυο διαφυγής και σήραγγα κάτω από σπίτι στην Καλαβρία της Ιταλίας, δείτε βίντεο

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι πρόκειται για μία από τις πιο περίπλοκες κατασκευές που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ στην περιοχή -  Η κατασκευή περιλάμβανε πολλούς χώρους, μεταξύ των οποίων υπνοδωμάτιο, μπάνιο και ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο διαφυγής

Έρευνα για όπλα αποκάλυψε υπόγειο δίκτυο διαφυγής και σήραγγα κάτω από σπίτι στην Καλαβρία της Ιταλίας, δείτε βίντεο
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Ένα υπόγειο δίκτυο με σήραγγα και ειδικά διαμορφωμένη οδό διαφυγής εντόπισαν οι καραμπινιέροι στο Αρντόρε της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ερευνών για την αναζήτηση οπλισμού.

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, η κατασκευή περιλάμβανε πολλούς χώρους, μεταξύ των οποίων υπνοδωμάτιο, μπάνιο και ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο διαφυγής. Το τελευταίο ήταν εξοπλισμένο με καταπακτή από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία ενεργοποιούνταν μέσω κρυφού ηλεκτρικού μηχανισμού.

Από το σημείο αυτό, ξεκινούσε υπόγεια σήραγγα μήκους περίπου 120 μέτρων, σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει τη διαφυγή προς αγροτική περιοχή μακριά από το κτίριο.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι πρόκειται για μία από τις πιο περίπλοκες παράνομες κατασκευές που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ στην περιοχή.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

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