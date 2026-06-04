Επιστήμονες έφτιαξαν ψωμί με προζύμι χρησιμοποιώντας ζυμομύκητες από μούμια 5.000 ετών
Επιστήμονες έφτιαξαν ψωμί με προζύμι χρησιμοποιώντας ζυμομύκητες από μούμια 5.000 ετών
Ο Ότζι, ο Άνθρωπος των Πάγων, ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1991 - Είχε ζήσει στην εποχή του Χαλκού - Οι επιστήμονες σχεδιάζουν να φτιάξουν και μπίρα
Από την ανακάλυψή του από πεζοπόρους το 1991, ο Ότζι, ο Άνθρωπος των Πάγων, έχει δώσει στους επιστήμονες πληροφορίες για την πρώιμη ιστορία της ανθρωπότητας. Σήμερα, οι ειδικοί εντόπισαν σημάδια ζωής στη μούμια ηλικίας πάνω από 5.000 ετών, φτάνοντας στο σημείο να φτιάξουν ψωμί με τη βοήθεια των ζυμομυκήτων.
Ερευνητές από το Eurac Research κατάφεραν για πρώτη φορά να αποκτήσουν μια λεπτομερή εικόνα των μικροβίων που ζουν στα μουμιοποιημένα λείψανα του Ότζι. Η ανάλυσή τους δείχνει ότι ο Ότζι φιλοξενεί μια ακμάζουσα κοινότητα μικροβίων, που κυμαίνεται από αρχαία εντερικά βακτήρια έως ψυχρόφιλους ζυμομύκητες. Αν και αυτό μπορεί να μην ακούγεται και πολύ ελκυστικό, οι ερευνητές έφτασαν μάλιστα στο σημείο να φτιάξουν ψωμί με προζύμι χρησιμοποιώντας τους ζυμομύκητες του Ότζι, σύμφωνα με την Daily Mail.
«Φτιάξαμε μια πολύ καλή ζύμη», δήλωσε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Μοχάμεντ Σαρχάν. «Δεν είχα ψήσει ποτέ ψωμί πριν – και αυτό φάνηκε. Οπότε το αποτέλεσμα σίγουρα είχε περιθώρια βελτίωσης. Όμως, όπως είπα, αυτά ήταν τα πρώτα μας πειράματα. Θέλουμε να το προχωρήσουμε περαιτέρω και να εμπλέξουμε εξειδικευμένες ερευνητικές ομάδες από τον τομέα των τροφίμων στη διαδικασία», ανέφερε.
Ο Ότζι ανακαλύφθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1991 σε έναν παγετώνα στα ορεινά σύνορα μεταξύ Αυστρίας και Ιταλίας. Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως έζησε στην εποχή του Χαλκού και βρήκε φρικτό θάνατο.
Τώρα, οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα από τους εσωτερικούς ιστούς του Ότζι, το περιεχόμενο του στομάχου του και την επιφάνειά του, αναζητώντας μικροβιακή ζωή. Επιπλέον, αναλύθηκε ένα δείγμα εδάφους από τον τόπο της ανακάλυψης, το οποίο είχε ληφθεί και καταψυχθεί κατά την ανάσυρση του Ότζι το 1991, με σκοπό τον εντοπισμό περιβαλλοντικών επιδράσεων.
Τα εσωτερικά δείγματα αποκάλυψαν ότι το μικροβίωμα του Ότζι μοιάζει πολύ με τα λίγα γνωστά παραδείγματα εντερικής χλωρίδας από πρώιμους ανθρώπινους πληθυσμούς. Εν τω μεταξύ, βρέθηκαν ίχνη ζυμομυκήτων στο δέρμα του και στο εσωτερικό του στομάχου του.
Λόγω των ασυνήθιστων ιδιοτήτων τους, οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι ζυμομύκητες θα μπορούσαν να έχουν διάφορες πρακτικές εφαρμογές, μεταξύ άλλων και στην αρτοποιία. «Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε προζύμι. Στην αρχή, η ζύμη δεν είχε ακόμη προσαρμοστεί στο περιβάλλον του αλεύρου, οπότε δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Συνεχίσαμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και την ανανεώναμε περίπου κάθε δύο εβδομάδες, ώστε η μαγιά να προσαρμοστεί σταδιακά. Τελικά, καταλήξαμε σε μια απολύτως φυσιολογική ζύμη που φούσκωσε μέσα σε 24 ώρες - ουσιαστικά όπως και με τη συνηθισμένη μαγιά. Φτιάξαμε μια πραγματικά πολύ καλή ζύμη με αυτήν», ανέφερε.
Ερευνητές από το Eurac Research κατάφεραν για πρώτη φορά να αποκτήσουν μια λεπτομερή εικόνα των μικροβίων που ζουν στα μουμιοποιημένα λείψανα του Ότζι. Η ανάλυσή τους δείχνει ότι ο Ότζι φιλοξενεί μια ακμάζουσα κοινότητα μικροβίων, που κυμαίνεται από αρχαία εντερικά βακτήρια έως ψυχρόφιλους ζυμομύκητες. Αν και αυτό μπορεί να μην ακούγεται και πολύ ελκυστικό, οι ερευνητές έφτασαν μάλιστα στο σημείο να φτιάξουν ψωμί με προζύμι χρησιμοποιώντας τους ζυμομύκητες του Ότζι, σύμφωνα με την Daily Mail.
«Φτιάξαμε μια πολύ καλή ζύμη», δήλωσε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Μοχάμεντ Σαρχάν. «Δεν είχα ψήσει ποτέ ψωμί πριν – και αυτό φάνηκε. Οπότε το αποτέλεσμα σίγουρα είχε περιθώρια βελτίωσης. Όμως, όπως είπα, αυτά ήταν τα πρώτα μας πειράματα. Θέλουμε να το προχωρήσουμε περαιτέρω και να εμπλέξουμε εξειδικευμένες ερευνητικές ομάδες από τον τομέα των τροφίμων στη διαδικασία», ανέφερε.
Ο Ότζι ανακαλύφθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1991 σε έναν παγετώνα στα ορεινά σύνορα μεταξύ Αυστρίας και Ιταλίας. Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως έζησε στην εποχή του Χαλκού και βρήκε φρικτό θάνατο.
Τώρα, οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα από τους εσωτερικούς ιστούς του Ότζι, το περιεχόμενο του στομάχου του και την επιφάνειά του, αναζητώντας μικροβιακή ζωή. Επιπλέον, αναλύθηκε ένα δείγμα εδάφους από τον τόπο της ανακάλυψης, το οποίο είχε ληφθεί και καταψυχθεί κατά την ανάσυρση του Ότζι το 1991, με σκοπό τον εντοπισμό περιβαλλοντικών επιδράσεων.
Τα εσωτερικά δείγματα αποκάλυψαν ότι το μικροβίωμα του Ότζι μοιάζει πολύ με τα λίγα γνωστά παραδείγματα εντερικής χλωρίδας από πρώιμους ανθρώπινους πληθυσμούς. Εν τω μεταξύ, βρέθηκαν ίχνη ζυμομυκήτων στο δέρμα του και στο εσωτερικό του στομάχου του.
Πώς έφτιαξαν ψωμί και ετοιμάζονται για μπίραΠαραδόξως, διαπιστώθηκε ότι αυτές οι ζυμομύκητες περιέχουν τόσο αρχαίο όσο και σύγχρονο DNA - γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδέχεται να προέρχονται από το παγετώδες περιβάλλον. Ο Σαρχάν εξήγησε: «Ο Ότζι συντηρείται στους -6 °C: υπό τέτοιες συνθήκες, η μακροχρόνια επιβίωση μικροοργανισμών δεν είναι πραγματικά αναμενόμενη. Αυτοί οι ζυμομύκητες είναι αξιοσημείωτοι επειδή έχουν προσαρμοστεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Για να τους καλλιεργήσουμε, έπρεπε να τους επωάσουμε στο ψυγείο - συνήθως αποθηκεύουμε εκεί τα δείγματα για να αποτρέψουμε την ανάπτυξη μικροοργανισμών».
Λόγω των ασυνήθιστων ιδιοτήτων τους, οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι ζυμομύκητες θα μπορούσαν να έχουν διάφορες πρακτικές εφαρμογές, μεταξύ άλλων και στην αρτοποιία. «Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε προζύμι. Στην αρχή, η ζύμη δεν είχε ακόμη προσαρμοστεί στο περιβάλλον του αλεύρου, οπότε δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Συνεχίσαμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και την ανανεώναμε περίπου κάθε δύο εβδομάδες, ώστε η μαγιά να προσαρμοστεί σταδιακά. Τελικά, καταλήξαμε σε μια απολύτως φυσιολογική ζύμη που φούσκωσε μέσα σε 24 ώρες - ουσιαστικά όπως και με τη συνηθισμένη μαγιά. Φτιάξαμε μια πραγματικά πολύ καλή ζύμη με αυτήν», ανέφερε.
Και δεν είναι μόνο το ψωμί αφού οι ερευνητές σχεδιάζουν επίσης να παρασκευάσουν μπίρα με τους ζυμομύκητες. «Το ψωμί είναι προς το παρόν μία από τις προφανείς εφαρμογές που εξετάζουμε, μια άλλη είναι η μπίρα – το έχουμε ήδη συζητήσει με ειδικούς από το Weihenstephan. Αυτές είναι αρχικές ιδέες, είμαστε ανοιχτοί σε περαιτέρω προτάσεις», είπε ο Σαρχάν.
@shivalibest Scientists have made bread using yeast from a 5,300-year-old mummy! Would you try it? 🧟 #sciencenews #science ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound
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