Επιστήμονες έφτιαξαν ψωμί με προζύμι χρησιμοποιώντας ζυμομύκητες από μούμια 5.000 ετών

Και δεν είναι μόνο το ψωμί αφού οι ερευνητές σχεδιάζουν επίσης να παρασκευάσουν μπίρα με τους ζυμομύκητες. «Το ψωμί είναι προς το παρόν μία από τις προφανείς εφαρμογές που εξετάζουμε, μια άλλη είναι η μπίρα – το έχουμε ήδη συζητήσει με ειδικούς από το Weihenstephan. Αυτές είναι αρχικές ιδέες, είμαστε ανοιχτοί σε περαιτέρω προτάσεις», είπε ο Σαρχάν.