Ο Στάρμερ κατηγορεί τον Μασκ ότι «προσπαθεί να προκαλέσει διχόνοια» μετά τη δολοφονία του 18χρονου Νόβακ από έναν Σιχ
ΚΟΣΜΟΣ
Χένρι Νόβακ Βρετανία Έλον Μασκ

Ο Στάρμερ κατηγορεί τον Μασκ ότι «προσπαθεί να προκαλέσει διχόνοια» μετά τη δολοφονία του 18χρονου Νόβακ από έναν Σιχ

Ο Στάρμερ κατηγορεί τον Μασκ ότι «προσπαθεί να προκαλέσει διχόνοια» μετά τη δολοφονία του 18χρονου Νόβακ από έναν Σιχ
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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε σήμερα τον δισεκατομμυριούχο Αμερικανό Έλον Μασκ ότι «προσπαθεί να προκαλέσει διχόνοια» μετά τη δολοφονία ενός λευκού φοιτητή, στον οποίο οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες ενώ ήταν ετοιμοθάνατος αφού εκείνος κατηγορήθηκε για ρατσιστική προσβολή από τον δολοφόνο του, έναν νεαρό Σιχ.

Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ Έλον Μασκ «για άλλη μια αφορά εμπλέκεται στην πολιτική μας ζωή αυτές τις τελευταίες ημέρες προσπαθώντας να προκαλέσει διχόνοια», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός και ηγέτης του Εργατικού Κόμματος σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. 

Η ακροδεξιά χρησιμοποίησε τη δολοφονία του Χένρι Νόβακ στο Σαουθάμπτον, στη νότια Αγγλία, για να κατηγορήσει την αστυνομία για «προκατάληψη σε βάρος των Λευκών». Ο Έλον Μασκ έχει δηλώσει έτοιμος να χρηματοδοτήσει προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της αστυνομίας.
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