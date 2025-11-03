«Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο»: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της περιφέρειας της Βαλένθια για τις φονικές πλημμύρες του 2024
Ο ίδιος είχε υποστηρίξει πως «καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν διαθέτει τα εργαλεία για να αποτρέψει ένα φαινόμενο έντονων βροχοπτώσεων που σπάει ιστορικά ρεκόρ»
Ο πρόεδρος της αυτόνομης περιοχής της Βαλένθια, Κάρλος Μαθόν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα την παραίτησή του, έπειτα από έντονες πολιτικές πιέσεις και μαζική οργή των πολιτών για την κακοδιαχείριση της φονικής πλημμύρας που στοίχισε τη ζωή σε 229 ανθρώπους πριν από έναν χρόνο.
Ο Μαθόν, μέλος του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), αντιστεκόταν επί μήνες στις εκκλήσεις να αποχωρήσει από το αξίωμα, παρότι είχε αποκαλυφθεί ότι κατά τη διάρκεια των πλημμυρών, ενώ κάτοικοι πνίγονταν στα σπίτια, στα γκαράζ και στα αυτοκίνητά τους, εκείνος παρέμενε για περισσότερες από τρεις ώρες σε γεύμα με δημοσιογράφο.
Η επιμονή του να μην παραιτηθεί προκάλεσε κύμα αγανάκτησης σε ολόκληρη τη Βαλένθια, με χιλιάδες διαδηλωτές να πλημμυρίζουν τους δρόμους κάτω από το σύνθημα «Λάσπη στα χέρια μας, αίμα στα δικά του». Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 75% των κατοίκων της περιοχής ζητούσε την αποχώρησή του.
Τελικά, τη Δευτέρα, ο Μαθόν υπέκυψε στις πιέσεις και ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την προεδρία της περιφέρειας. «Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την ομιλία του, στην οποία επέκρινε έντονα την κυβέρνηση της Μαδρίτης για τη διαχείριση της κρίσης. Δεν ξεκαθάρισε εάν θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές, ούτε αν παραιτείται και από το περιφερειακό κοινοβούλιο – κάτι που θα του στερούσε τη βουλευτική ασυλία – ούτε ποιος θα τον διαδεχθεί προσωρινά.
